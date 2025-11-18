En la tele: Moria Casán se quebró al hablar de Mario Castiglione

La conductora de La Mañana con Moria vio un video y recordó con mucha emoción al padre de Sofía Gala.

Sin dudas, Moria Casán tuvo la entrevista del año cuando en su living estuvieron La China Suárez y Mauro Icardi.

Eso la llevó a volver al pasado a recordar aquella vez que tuvo en un programa suyo a sus dos maridos: Mario Castiglione y Luis Vadalá. El video la hizo quebrar en vivo en su programa "La Mañana de Moria".

"Le agradezco que me dio a Sofía y la familia que tengo", dijo conmovida al recordar que en esa entrevista, el recordado Castiglione estaba enfermo y al poco tiempo falleció.

"Agradezco tanto porque tengo una familia. Sorry que me emocioné", dijo ante su panel y el público pidiendo disculpas porque se mostró vulnerable.