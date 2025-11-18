Entradas para Pity Álvarez en Córdoba: precios, ubicaciones y cómo comprar

La espera llegó a su fin y Pity Álvarez puso fecha y lugar para su anhelado regreso. En las últimas horas y a través de un video, el cantante se dirigió a sus fanáticos para anunciar que, si bien la intención era tocar en la Provincia de Buenos Aires, no se pudo y al final la cita será en Córdoba.

El próximo 20 de diciembre, los fanáticos de Viejas Locas se volverán a encontrar con el artista en el Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba. Las entradas ya están a la venta por medio de Enigma Tickets.

En el video del anuncio, Álvarez comentó las opciones que se barajaron para la presentación, desde Vélez hasta el Estadio Único de La Plata: “Ahora si, después de tantas vueltas e incertidumbre, se confirma la vuelta del Pity a los escenarios, el 20 de diciembre en Córdoba”. “Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?”, explicó.

Precios

(Incluye cargo por servicio)

Platea Alta: $103.500

Campo: $115.000

Platea Baja: $149.500

Platea Baja Preferencial: $161.000

Cabe destacar que no se permitirá el ingreso de menores de tres años y quienes sean menores a 14 años deberán hacerlo acompañado de un adulto responsable.