Filosas declaraciones de Yanina Latorre para la China Suárez y Mauro Icardi por la entrevista con Moria Casán

La entrevista que dio la China Suárez con Moria, sigue generando repercusiones. Pero, ahora, Yanina Latorre opinó sobre la nota y lanzó una frase contundente: “En la nota vi a un tipo muy manipulador detrás de la China. Ella le pidió permiso”.

Recordemos que, la China volvió a aparecer en la pantalla de elTrece de la mano de la diva. Allí, Suárez habló de todo: su romance con Mauro Icardi, sus hijos, sus relaciones pasadas y su nueva serie Hija del fuego.

Aunque se la vio relajada y cómoda, llamó la atención un detalle: en varios momentos, la actriz buscaba involucrar al futbolista en la conversación y hasta dio la sensación de que pedía permiso para referirse a aspectos de su vida en pareja. Ese gesto no pasó desapercibido para Latorre: “Hace esto incitada por Icardi. En la nota vi a un tipo muy manipulador detrás de la China. Ella le pidió permiso”, aseguró Yanina. quién además señaló: “Wanda decía que Icardi era controlador, manipulador, machista, que no te dejaba trabajar… y se está dando todo”.

Para cerrar, la panelista remató con una dura definición: “Icardi no se pone de novio si no te vas a vivir con él. Tenés que sostenerle la vela… Yo creo que ella está enamorada, obnubilada. Encontró a un tipo con avión privado, carteras, le cuida los pibes… Le debe ser linda todo el día”, dijo Yanina.