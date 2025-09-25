Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Otra de Bonnie y Clyde en La Plata: una pareja se metió a la cochera de un edificio y huyó con dos motos

25 de Septiembre de 2025 | 15:25

Escuchar esta nota

En la madrugada de ayer, una pareja de delincuentes ingresó a un edificio ubicado a solo dos cuadras de la Estación de Trenes de La Plata y escapó con dos motos tras forzar el portón de acceso. El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana en un bloque situado en calle 2 entre la avenida 44 y 45. Desde ese momento, los vecinos reclaman una mayor presencia de efectivos policiales y patrullleros en la zona.

Según el reporte oficial, aparentemente los ladrones serían una pareja que quedó filmada por cámaras de seguridad. En plena madrugada, violentaron el portón que conducía a la cochera del edificio y se llevaron los rodados que pertenecían a vecinos del condominio.

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría 2ª, que ya inició una serie de averiguaciones con el objetivo de dar con los autores del hecho.


El momento en el que huyen con los rodados

El episodio generó una enorme bronca en los frentistas y vecinos aledaños del edificio por la impunidad de los delincuentes a la hora de perpetrar el ataque.

Cabe resaltar que esta modalidad se ha vuelto una moneda corriente en diferentes condominios de la Ciudad, con bandas que fuerzan los accesos y se colan en el interior de las propiedades o cocheras con el objetivo de sustraer bicicletas, motos o objetos de valor del interior de los vehículos. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Últimas noticias de Policiales

Incendio en El Peligro: temor por la propagación del fuego

"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata

Triple femicidio de Florencio Varela: en medio del dolor y la conmoción, se realiza el velatorio de Morena, Lara y Brenda

Quién es “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas
Deportes
La previa de Estudiantes - Flamengo: recibimiento histórico, operativo y el pedido a los hinchas
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs
Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"
Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
La Ciudad
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo
Pérdida de agua y falta de presión en una zona de Los Hornos
El Tren Roca a La Plata otra vez funcionando a 30 km/h por medida de fuerza
Espectáculos
“Recién salgo de verlo”: el nuevo comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina
Rihanna fue mamá por tercera vez y presentó a su bebé
El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron su separación: "El amor que le tengo no cambiará“
Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color
Información General
VIDEO. La NASA creó una melodía con una imagen satelital del Río de la Plata: ¡escuchala!
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla