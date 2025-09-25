Otra de Bonnie y Clyde en La Plata: una pareja se metió a la cochera de un edificio y huyó con dos motos

En la madrugada de ayer, una pareja de delincuentes ingresó a un edificio ubicado a solo dos cuadras de la Estación de Trenes de La Plata y escapó con dos motos tras forzar el portón de acceso. El hecho se registró alrededor de las 2 de la mañana en un bloque situado en calle 2 entre la avenida 44 y 45. Desde ese momento, los vecinos reclaman una mayor presencia de efectivos policiales y patrullleros en la zona.

Según el reporte oficial, aparentemente los ladrones serían una pareja que quedó filmada por cámaras de seguridad. En plena madrugada, violentaron el portón que conducía a la cochera del edificio y se llevaron los rodados que pertenecían a vecinos del condominio.

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría 2ª, que ya inició una serie de averiguaciones con el objetivo de dar con los autores del hecho.



El momento en el que huyen con los rodados

El episodio generó una enorme bronca en los frentistas y vecinos aledaños del edificio por la impunidad de los delincuentes a la hora de perpetrar el ataque.

Cabe resaltar que esta modalidad se ha vuelto una moneda corriente en diferentes condominios de la Ciudad, con bandas que fuerzan los accesos y se colan en el interior de las propiedades o cocheras con el objetivo de sustraer bicicletas, motos o objetos de valor del interior de los vehículos.