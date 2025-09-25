Barrio La Paz de Quilmes celebra 74 años

El histórico barrio La Paz de Quilmes celebrará su 74º aniversario con un desfile tradicional y un festival musical este domingo 28 de septiembre. La comunidad está invitada a participar de una jornada llena de tradición, música y alegría popular.

La celebración comenzará a las 10 de la mañana con el desfile tradicional. Esta actividad reunirá a instituciones, vecinos y vecinas en un homenaje a la identidad barrial y a su historia colectiva. Luego, desde las 14 horas, el festejo continuará con un festival musical al aire libre. En el escenario se presentarán diversas bandas locales. El evento culminará con un gran cierre a cargo de El Mago y La Nueva, una de las bandas más convocantes de la cumbia nacional.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Quilmes. La iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios a través de la cultura, la música y el reconocimiento a la historia de uno de los barrios más representativos del distrito.