Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), liderada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, resolvió en su Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, realizado este miércoles en su sede, convocar a un paro docente.

El gremio SUTEBA confirmó lo resuelto en el plenario: "El plenario de secretarios generales de CTERA resolvió convocar a un paro nacional docente". La medida dependerá de lo que definan junto a las demás organizaciones nacionales y, desde el 6 de octubre, habrá protestas en las calles.

Si bien aún no lo confirmaron, al ser una medida de alcance nacional, podría tener impacto directo en colegios de la provincia de Buenos Aires.

Como se había anticipado, los gremios reclaman la convocatoria a paritarias y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), suspendido por el gobierno de Javier Milei. También suman críticas a la gestión libertaria por la falta de diálogo con el sector.