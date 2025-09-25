Máxima tensión con Rusia: ahora aviones cazas de la OTAN interceptan jets del Kremlin cerca de Dinamarca

La OTAN informó que dos cazas Gripen húngaros despegaron desde la Base Aérea de Šiauliai, en Lituania, para interceptar un Su-30, un Su-35 y tres MiG-31 rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Dinamarca. El Mando Aéreo Aliado destacó que la maniobra refleja el compromiso de la Alianza con la seguridad del Báltico y de su flanco oriental.

El episodio ocurre pocas horas después de que drones no identificados sobrevolaran, por segunda vez en la semana, aeropuertos civiles y militares daneses. Según el Ministerio de Defensa, se trató de una operación “sistemática” atribuida a un “actor profesional”.

Los dispositivos fueron detectados en las terminales de Aalborg, Esbjerg y Sonderborg, así como en la base aérea militar de Skrydstrup, antes de alejarse sin intervención. El lunes ya se habían reportado incidentes similares en Copenhague y en Oslo, Noruega, lo que obligó a suspender vuelos.

Reacción política y militar

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la Alianza toma “muy en serio” estos sucesos y trabaja en medidas de protección. En paralelo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el sobrevuelo de drones como “el ataque más grave contra una infraestructura crítica” en su país y advirtió que no descarta la responsabilidad rusa.

El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, y el de Justicia, Peter Hummelgaard, coincidieron en que los hechos se inscriben en un patrón de “ataques híbridos” cuyo fin es “sembrar el miedo y generar división”. Dinamarca aún evalúa si solicitará consultas formales a sus aliados bajo el Artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN.

Moscú niega responsabilidad

La embajada rusa en Copenhague rechazó “firmemente” las acusaciones y calificó lo ocurrido como una “provocación orquestada”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó de “infundadas” las denuncias, en línea con las negativas que Moscú ya había expresado tras las incursiones de drones en Polonia y Rumania y la violación del espacio aéreo estonio a mediados de septiembre.

Los incidentes se suman al reciente ciberataque que afectó a aeropuertos de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín. Además, llegan una semana después de que Dinamarca anunciara la compra de armas de precisión de largo alcance por primera vez en su historia, al considerar que Rusia seguirá siendo una amenaza “durante años”.