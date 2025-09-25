Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo

Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo
25 de Septiembre de 2025 | 15:50

Octubre viene con aumentos en el boleto del micro, correspondiente al incremento mensual establecido para el transporte público. Esta vez será de casi un 4% y regirá desde el miércoles 1. 

El aumento es una actualización automática que surge de la fórmula que suma la inflación del mes pasado, que fue de 1,9%, más un 2%, lo que impone un 3,9% de suba en el boleto. 

De esta manera, el mínimo para quienes tengan la sube registrada pasará de $576,61 a $599,09 y, para quienes no tienen la sube registrada podría llegar a los $960.

Cuánto costará el boleto en La Plata, tramo por tramo

De 0 a 3 km: de $576,61 a $599,09

De 3 a 6 km: de $629,47 a $654,01

De 6 a 12 km: de $681,14 a $707,70

De 12 a 27 km: de $729,46 a $757,90

Más de 27 km: de $769,46 a $799,46

En caso de que la sube no esté registrada, el boleto mínimo llegará a $960, implicando un aumento de casi el 60% por tramo. Para quienes cuentan con la tarifa social, el valor del pasaje mínimo irá de $249,64 a $259,37.

