Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo

Octubre viene con aumentos en el boleto del micro, correspondiente al incremento mensual establecido para el transporte público. Esta vez será de casi un 4% y regirá desde el miércoles 1.

El aumento es una actualización automática que surge de la fórmula que suma la inflación del mes pasado, que fue de 1,9%, más un 2%, lo que impone un 3,9% de suba en el boleto.

De esta manera, el mínimo para quienes tengan la sube registrada pasará de $576,61 a $599,09 y, para quienes no tienen la sube registrada podría llegar a los $960.

Cuánto costará el boleto en La Plata, tramo por tramo

De 0 a 3 km: de $576,61 a $599,09

De 3 a 6 km: de $629,47 a $654,01

De 6 a 12 km: de $681,14 a $707,70

De 12 a 27 km: de $729,46 a $757,90

Más de 27 km: de $769,46 a $799,46

En caso de que la sube no esté registrada, el boleto mínimo llegará a $960, implicando un aumento de casi el 60% por tramo. Para quienes cuentan con la tarifa social, el valor del pasaje mínimo irá de $249,64 a $259,37.