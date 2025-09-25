Rihanna fue mamá por tercera vez y presentó a su bebé

Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
La previa de Estudiantes - Flamengo: recibimiento histórico, operativo y el pedido a los hinchas
¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante de La Plata
La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata
Repelentes, prevención y más: activan en La Plata la campaña contra el dengue
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
VIDEO. Otra de Bonnie y Clyde en La Plata: una pareja se metió a la cochera de un edificio y huyó con dos motos
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Revuelo, policía e insultos en la puerta de Carajo: increparon a Lilia Lemoine y saltó Tronco y el "Gordo Leyes" a defenderla
Los domingos, EL DIA rompe la monotonía y llega con temas fuera de agenda
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Máxima tensión con Rusia: ahora aviones cazas de la OTAN interceptan jets del Kremlin cerca de Dinamarca
Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado: "Hoy empieza mi nueva vida"
El Tren Roca a La Plata otra vez funcionando a 30 km/h por medida de fuerza
El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron su separación: "El amor que le tengo no cambiará“
Desgarrador mensaje de Daniela Celis por Thiago Medina: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
Rihanna y A$AP Rocky fueron padres por tercera vez. La cantante reveló en su cuenta de Instagram que dio a luz el pasado 13 de septiembre y compartió la primera foto de la bebé, a la que llamaron Rocki Irish Mayers.
La artista de 37 años se mostró con su hija en brazos y solamente escribió: "Rocki Irish Mayers. Septiembre 13, 2025". Junto a A$AP Rocky también son padres de dos varones: RZA, de 3 años, y Riot, de 2.
La pareja soñaba con recibir una niña, pero no lo habían confirmado hasta este momento. “Espero que sea una niña. Realmente lo espero. Estamos rezando para que sea una niña”, había declarado el rapero a la revista Elle.
“Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy distinto de los otros dos. Se nota por la experiencia. Espero que sea una niña, necesito eso”, había expresado el artista.
Rihanna y A$AP Rocky están juntos desde 2019 y no descartan casarse. El rapero sembró la duda sobre una posible boda secreta: “¿Cómo sabes que ya no soy un esposo? Aún no lo voy a confirmar”.
