Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron su separación: "El amor que le tengo no cambiará“

Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
La previa de Estudiantes - Flamengo: recibimiento histórico, operativo y el pedido a los hinchas
¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante de La Plata
La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata
Repelentes, prevención y más: activan en La Plata la campaña contra el dengue
Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
VIDEO. Otra de Bonnie y Clyde en La Plata: una pareja se metió a la cochera de un edificio y huyó con dos motos
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Revuelo, policía e insultos en la puerta de Carajo: increparon a Lilia Lemoine y saltó Tronco y el "Gordo Leyes" a defenderla
Los domingos, EL DIA rompe la monotonía y llega con temas fuera de agenda
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
"Ciclogénesis" y "ciclón bomba", ¿nuevos fenómenos o la tormenta de siempre? La explicación de una experta de La Plata
Máxima tensión con Rusia: ahora aviones cazas de la OTAN interceptan jets del Kremlin cerca de Dinamarca
Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado: "Hoy empieza mi nueva vida"
El Tren Roca a La Plata otra vez funcionando a 30 km/h por medida de fuerza
El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli confirmaron su separación: "El amor que le tengo no cambiará“
Desgarrador mensaje de Daniela Celis por Thiago Medina: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"
Jueves sin agua en La Plata: a qué zonas afectan las reparaciones del Acueducto Norte
El polémico debut de Marcelo Tinelli en el mundo del streaming vuelve a dar que hablar tras su último anuncio. El reconocido conductor cerró su programa confirmando, de una vez por todas, su separación de la modelo Milett Figueroa tras dos años en pareja.
Días atrás, el rumor de que la pareja ya había finalizado hace un tiempo, pero que mantenían las apariencias para no “spoilear” el final de la segunda temporada de “Los Tinelli”, fue tomando fuerza. Sin embargo, el propio Tinelli desmintió que fuera así.
Al finalizar “Estamos de paso”, el conductor se tomó unos minutos para hablar de su vida sentimental: “Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”. Ante la sorpresa de su panel, comentó: “Si. Yo estoy bien, y le mando un beso a ella que también está muy bien”.
“Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, se sinceró.
El anuncio fue tomado a la ligera de parte de Candelaria Tinelli, quien pidió cerrar el tema de manera irónica, lo cual no fue aceptado por su padre. “La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente. Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, cerró.
