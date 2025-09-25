Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Incendio en El Peligro: temor por la propagación del fuego

Incendio en El Peligro: temor por la propagación del fuego
25 de Septiembre de 2025 | 17:29

Un incendio en la localidad de El Peligro, La Plata, mantuvo en vilo a los vecinos por el temor a que las llamas se propagaran. Tras varias horas, los bomberos voluntarios controlaron el fuego. 

Ocurrió este jueves en un galpón de gran tamaño, ubicado en Ruta 36 y 409, donde había estructuras de nylon altamente inflamables, lo que aumentaba el riesgo. Dos dotaciones de bomberos se acercaron al lugar y evitaron que las llamas devoraran un galpón lindero.

Los bomberos voluntarios de El Peligro llevaron a cabo rápidamente las tareas para atacar los focos ígneos, impidiendo así que el lugar quede totalmente devorado por el fuego. Finalizadas las maniobras de control, se realizaron tareas de extinción, remoción y enfriamiento, asegurando que no quedaran focos activos.

Tras el esfuerzo del personal y con el fuego bajo control, se constató que no había peligro. No se registraron heridas y los daños son solo materiales. 

