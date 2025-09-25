Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color

Cami Homs eligió Miami como destino para pasar unos días junto a sus hijos y, al mismo tiempo, permitirles reencontrarse con su padre, el futbolista Rodrigo De Paul. Pero lejos de quedarse en la intimidad, la modelo y empresaria convirtió esa experiencia en un relato visual que compartió en Instagram.

La publicación, bajo el título “Dump” y con un emoji de palmera, funcionó como un álbum en el que se entrelazaron maternidad, estilo y bienestar, con una estética cuidada que despertó comentarios y reacciones de sus seguidores.

Detalles íntimos

La secuencia comenzó con una imagen de una mesa baja iluminada de manera tenue. Un plato de cerámica gris con pollo dorado y hojas verdes, flores frescas y vajilla delicada componían una escena sin personas, pero cargada de calidez. Un retrato silencioso que reveló la importancia que Homs le da a los pequeños rituales.

Más adelante, mostró un desayuno saludable con pan integral tostado, omelette de espinaca, palta en copa de vidrio y dos tazas de café con arte latte. Una postal que transmitió hábitos cuidados y una rutina ordenada, incluso en medio de las vacaciones.

Miami como escenario

El “dump” también incluyó la impronta cosmopolita de la ciudad. Una foto de una avenida de Miami de noche, flanqueada por palmeras y edificios bajos de fachadas claras, puso en primer plano el pulso urbano. Autos, semáforos y luces se mezclaron en una escena que capturó la esencia moderna del destino.

El embarazo como protagonista

Varias de las imágenes destacaron la maternidad de Cami, pareja del referente de Estudiantes, José Sosa, quien esta noche estará en el Estadio Uno en el partido clave entre el Pincha y Flamengo por la Copa Libertadores. Una de las fotos más comentadas la mostró en un estacionamiento subterráneo, con top blanco entallado y jeans holgados, iluminada por luces rojizas y amarillas que realzaron la escena.

Otra captura la presentó recostada en la arena, con bikini verde oliva, pancita al aire y edificios altos de fondo. El sol pleno y el colorido de las sombrillas le dieron un marco clásico de verano.

Moda, estilo y looks

El costado fashionista también se hizo sentir. Frente al espejo de cuerpo entero, Cami posó con un conjunto deportivo gris claro, buzo cropped y zapatillas blancas y beige, una mezcla de comodidad y estilo.

Luego, una selfie en bikini marrón oscuro, tomada frente al reflejo de un espejo circular azul, sumó frescura y naturalidad. Y para cerrar, apareció con un look nocturno: vestido corto negro de encaje semitransparente, chaqueta biker de cuero y botas altas. Un mix sofisticado y seguro que contrastó con las postales de playa.

Entre lo cotidiano y lo glamoroso

Cada fotografía pareció narrar un capítulo de su viaje: desde la simpleza de un desayuno hasta la sofisticación de una salida nocturna. La maternidad, la moda y el disfrute personal convivieron con naturalidad en un relato visual que atrajo miles de interacciones en redes.

