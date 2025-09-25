Dos robos “calcados” en 20 días a una panadería

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
River eliminado: ganaba con gol de Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta y pasó a semis
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
El campo en alerta ante un posible pedido por la vuelta de las retenciones
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza
Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora
Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI
Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad golpeó por segunda vez en algo más de 20 días a una panadería de Tolosa.
Si bien por el momento no pudo establecerse si los delincuentes fueron los mismos o no, en principio resulta llamativo que en ambos casos los ataques se consumaron bajo la modalidad conocida como escruche y con similar metodología en horarios de madrugada.
Este diario pudo saber que esos ilícitos ocurrieron en “El Palacio de la Medialuna”, que se encuentra en las calles 526 y 28.
Uno de los investigadores abocados al caso informó en relación a lo sucedido que “fue una vecina quien le avisó por teléfono que habrían entrado a robar a la panadería, mientras el dueño del negocio, de 27 años, estaba durmiendo en su casa”.
El joven se dirigió enseguida a su local, ya que, refirió el vocero, confirmó la desagradable novedad mediante otro llamado de la empresa de la alarma que tiene contratada.
Al llegar, un patrullero vigilaba frente al comercio. “Luego vio que la puerta de vidrio había sido forzada y que dañaron a su cerradura. Adentro, estaba todo revuelto y faltaban la caja registradora, que tenía unos 15 mil pesos, y mercadería”, citó el pesquisa. Acotó que “el 1º de este mes le robaron un monto similar y una balanza”.
LE PUEDE INTERESAR
Detenidos y un arsenal incautado en El Retiro
LE PUEDE INTERESAR
Las huellas de barro delataron el paso de ladrones que atacaron en City Bell
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí