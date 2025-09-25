Dos robos “calcados” en 20 días a una panadería

La inseguridad golpeó por segunda vez en algo más de 20 días a una panadería de Tolosa.

Si bien por el momento no pudo establecerse si los delincuentes fueron los mismos o no, en principio resulta llamativo que en ambos casos los ataques se consumaron bajo la modalidad conocida como escruche y con similar metodología en horarios de madrugada.

Este diario pudo saber que esos ilícitos ocurrieron en “El Palacio de la Medialuna”, que se encuentra en las calles 526 y 28.

“LE AVISÓ UNA VECINA”

Uno de los investigadores abocados al caso informó en relación a lo sucedido que “fue una vecina quien le avisó por teléfono que habrían entrado a robar a la panadería, mientras el dueño del negocio, de 27 años, estaba durmiendo en su casa”.

El joven se dirigió enseguida a su local, ya que, refirió el vocero, confirmó la desagradable novedad mediante otro llamado de la empresa de la alarma que tiene contratada.

Al llegar, un patrullero vigilaba frente al comercio. “Luego vio que la puerta de vidrio había sido forzada y que dañaron a su cerradura. Adentro, estaba todo revuelto y faltaban la caja registradora, que tenía unos 15 mil pesos, y mercadería”, citó el pesquisa. Acotó que “el 1º de este mes le robaron un monto similar y una balanza”.