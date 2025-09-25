Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. Goles Estudiantes vs Flamengo

25 de Septiembre de 2025 | 22:21

Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para Estudiantes de La Plata frente a Flamengo de Brasil. En tiempo de descuento, de zurda con cierta complicidad de Agustín Rossi, que no tuvo la mejor respuesta, del primer tiempo, el Pincha consiguió un gol de enorme significación. 

