Estudiantes dio la talla, ganó 1 a 0 y ahora definirá con Flamengo mediantes penales
Estudiantes dio la talla, ganó 1 a 0 y ahora definirá con Flamengo mediantes penales
VIDEO.- ¡Qué golazo! Tremendo zurdazo de Benedetti para la ventaja del Pincha
Fotos y video.- Impresionante clima de Copa en La Plata: impactante recibimiento de los hinchas al micro de Estudiantes
VIDEO.- Atacaron a piedrazos uno de los micros de Flamengo en su llegada a UNO
Triple femicidio en Florencio Varela: los cuatro detenidos serán trasladados a Melchor Romero
Cifras oficiales: la pobreza en el Gran La Plata alcanza a más de 330 mil habitantes y es más alta que en el promedio del país
VIDEO. Cordera, más polémico que nunca: "Barreda simboliza una injusticia"
Docentes convocaron a un paro nacional: ¿Podría impactar en escuelas de La Plata?
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y los trenes volverán a funcionar con normalidad en la Región
Aumentan los micros en La Plata nuevamente: a cuánto se irá el boleto, tramo por tramo
¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
"Me da taquicardia": los chats que comprometen a la jueza Makintach tras la audiencia en La Plata
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante de La Plata
Maxi López habló de su relación con Wanda Nara: “Estuvo en casa, nos ayudamos”
La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos
Repelentes, prevención y más: activan en La Plata la campaña contra el dengue
Peligra el entrenamiento y la concentración de Gimnasia: hay conflicto por un reclamo de Utedyc
Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para las fechas 11 y 12
Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color
Paula Bernini vs Mario Massaccesi: Sergio Lapegüe se metió en la feroz interna de TN
"Brazilian Day", reprogramado: los motivos y cuándo será la nueva fecha en Plaza Moreno
VIDEO. Otra de Bonnie y Clyde en La Plata: una pareja se metió a la cochera de un edificio y huyó con dos motos
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
Revuelo, policía e insultos en la puerta de Carajo: increparon a Lilia Lemoine y saltó Tronco y el "Gordo Leyes" a defenderla
Los domingos, EL DIA rompe la monotonía y llega con temas fuera de agenda
Vialidad: por inacción del Estado, Cristina Kirchner no pagará una demanda de $22.300 millones
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
El Gobierno aclaró que "retenciones 0" sigue para la carne: la reacción del campo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para Estudiantes de La Plata frente a Flamengo de Brasil. En tiempo de descuento, de zurda con cierta complicidad de Agustín Rossi, que no tuvo la mejor respuesta, del primer tiempo, el Pincha consiguió un gol de enorme significación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí