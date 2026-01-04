Vaca Muerta e inflación: cayó Maduro, el impacto en Argentina

La caída del régimen de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos abre un escenario de cambio en el mercado energético global. Analistas del sector coinciden en que, a mediano y largo plazo, una normalización productiva de Venezuela —el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo— podría incrementar la oferta internacional de crudo y presionar los precios a la baja.

Para la Argentina, el impacto potencial sería doble. Por un lado, una reducción en el valor de las exportaciones de petróleo liviano de Vaca Muerta y de crudo pesado de Chubut, más similar al venezolano y demandado por las refinerías estadounidenses. Por otro, una eventual moderación en los precios internos de los combustibles, condicionada a las decisiones comerciales de YPF, líder del mercado local.

Especialistas advierten que en el corto plazo resulta difícil anticipar movimientos bruscos en la cotización del crudo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, la potencial recuperación de la producción venezolana seguramente agudizará el exceso de oferta en el mercado internacional.

Actualmente, Venezuela produce alrededor de 965.000 barriles diarios, muy por debajo de los más de 2 millones que alcanzaba en 2017 y de los 3 millones de comienzos de los años 2000. Las proyecciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos y de los mercados de futuros ubican el precio del barril entre 55 y 60 dólares en promedio para 2026, niveles que reducen los márgenes de rentabilidad en Vaca Muerta y podrían ralentizar nuevas inversiones.

El impacto final dependerá también de la evolución de la demanda global y de la producción en otras cuencas, especialmente en Estados Unidos, donde el crudo venezolano podría compensar el declino esperado de la producción no convencional en la próxima década.

Vaca Muerta, inversiones y GNL

Uno de los objetivos centrales de la operación estadounidense sería el control de la infraestructura petrolera venezolana, con vistas a su reconstrucción productiva, aunque advirtió que el embargo seguiría vigente.

El escenario abre interrogantes adicionales para la Argentina. Sudamérica dejaría de ser una ‘región de paz’, lo que siempre fue un activo geopolítico para los negocios globales del país, especialmente en materia de Gas Natural Licuado (GNL).

Los potenciales compradores de gas valoran a la Argentina como proveedor por su ubicación geográfica —sin pasos estratégicos críticos— y por su alejamiento de zonas de conflicto, un diferencial que podría verse afectado ante un aumento de la tensión regional.

Inflación y precios de los combustibles

Un eventual descenso del precio internacional del petróleo podría contribuir, en teoría, a moderar la inflación a través de menores costos energéticos. Sin embargo, en la práctica, el traslado a los surtidores depende de decisiones empresarias y fiscales.

En Argentina, pese a la reciente caída del barril, los precios de la nafta y el gasoil continuaron en alza tras las elecciones. El motivo principal es la necesidad de recomponer márgenes, especialmente en YPF, y el incremento de impuestos específicos. Actualmente, los combustibles se ubican entre 10% y 15% por encima de la paridad de importación, lo que reduce los incentivos a aumentar las exportaciones y favorece la venta en el mercado interno.

Bonos, riesgo país y clima financiero

Más allá del sector energético, la transición política en Venezuela podría tener efectos financieros para la región. Una normalización institucional contribuiría a mejorar la percepción de América Latina como destino de inversión, un factor que en Wall Street se sintetiza como “estar en el vecindario correcto”.

En ese contexto, los activos argentinos —en particular los bonos soberanos— podrían verse favorecidos. Se espera una fuerte reacción en los activos venezolanos, incluidos los bonos en default del país y de PDVSA, ante la expectativa de una futura reestructuración de deuda.

Para la Argentina, el escenario se combina con una semana clave por el pago de USD 4.200 millones de deuda que el Gobierno deberá afrontar. Si parte de esos fondos se reinvierte y los mercados reaccionan positivamente al nuevo contexto regional, el riesgo país podría perforar el umbral de los 500 puntos básicos, un objetivo pendiente del año pasado.

La caída del régimen de Maduro no implica un beneficio automático para la Argentina, pero sí introduce variables que inciden sobre el precio del petróleo, la inflación, las inversiones en Vaca Muerta y el comportamiento de los mercados financieros. En un contexto de alta sensibilidad macroeconómica, cualquier cambio en el escenario internacional puede amplificar —o limitar— las oportunidades del país en energía y finanzas.