Murió la principal figura religiosa de Arabia Saudí

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
River eliminado: ganaba con gol de Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta y pasó a semis
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
El campo en alerta ante un posible pedido por la vuelta de las retenciones
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza
Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora
Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI
Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, gran muftí de Arabia Saudí que sirvió como principal figura religiosa del reino durante más de un cuarto de siglo, un tiempo en el que la nación musulmana ultraconservadora se liberalizó en lo social, falleció el martes a los 80 años. Su papel como gran muftí lo convirtió en uno de los principales clérigos islámicos del mundo suní. Arabia Saudí, donde están las ciudades sagradas de La Meca y Medina, alberga cada año la peregrinación del hajj, obligatoria para todos los musulmanes sanos al menos una vez en su vida, lo que hace que las declaraciones del gran muftí tengan mucho interés.
Aunque estaba estrechamente alineado con la familia gobernante Al Saud, que ha permitido que las mujeres conduzcan, abrió cines y liberalizó la sociedad en los últimos años, el jeque Abdulaziz denunció a extremistas como los del grupo Estado Islámico y Al Qaeda. Durante su etapa como gran muftí también hizo declaraciones que fueron vistas como sectarios y más alineadas con el wahabismo saudí, una forma del islam estrictamente austera que durante décadas llevó al reino a segregar por sexo, restringir la música y seguir otras prácticas puritanas. El poderoso príncipe heredero, Mohammed bin Salman, quien se encarga de la gobernanza diaria del reino bajo el mandato de su padre, el rey Salman, de 89 años, asistió a las oraciones fúnebres por el difunto muftí en Riad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí