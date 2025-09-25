Homicidio de Bastián: el policía acusado declaró

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
El nene de 10 años fue baleado mientras iba en bicicleta por la calle con su mamá. Juan Alberto García Tonzo es el único imputado
El juicio por el homicidio de Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en julio de 2024 en Wilde, entró en su etapa final con la deliberación del jurado popular que definirá la responsabilidad del policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo.
Tras los alegatos de clausura, la acusación solicitó que sea hallado culpable de homicidio simple con dolo eventual y tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa, mientras que la defensa pidió considerarlo responsable de homicidio culposo, reconociendo que su accionar tuvo consecuencias letales, aunque sin intención de matar.
El momento más impactante del debate se produjo cuando García Tonzo habló por última vez frente al jurado: “Mis últimas palabras son perdón y arrepentimiento. Nada más”. Lo dijo después de que los fiscales y querellantes detallaran cómo disparó a los ladrones que escapaban, por la espalda, en una zona poblada y cercana a escuelas y un club. La fiscal Mariela Montero sostuvo que el oficial actuó sin justificación: “Un policía que siente miedo no puede ser policía”, y pidió su condena.
Santos Morón, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), calificó su conducta como “indiferencia mortal” y subrayó que el uso del arma reglamentaria en esas condiciones evidenció intención criminal o, al menos, aceptación de la probabilidad de causar la muerte. La querella del estudio de Matías Morla coincidió, y pidió que se lo declare culpable de homicidio con dolo eventual agravado por el uso del arma.
Por su parte, los defensores de García Tonzo pidieron diferenciar la negligencia del dolo. Carlos Catalano sostuvo que “nadie niega el error, pero no es un asesino”, mientras que Enrique Bonomi pidió que se lo declare culpable de homicidio culposo, argumentando que “no hizo todo el esfuerzo para prever las consecuencias” de su accionar y que el estrés pudo afectar su visión periférica.
