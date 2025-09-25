Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este JUEVES sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Policiales |“Nunca lo vi al nene”, reveló el agente, único acusado

Homicidio de Bastián: el policía acusado declaró

El nene de 10 años fue baleado mientras iba en bicicleta por la calle con su mamá. Juan Alberto García Tonzo es el único imputado

Homicidio de Bastián: el policía acusado declaró

Juicio por el crimen de Bastián, el nene baleado por un agente / WEB

25 de Septiembre de 2025 | 02:51
Edición impresa

El juicio por el homicidio de Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en julio de 2024 en Wilde, entró en su etapa final con la deliberación del jurado popular que definirá la responsabilidad del policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo.

Tras los alegatos de clausura, la acusación solicitó que sea hallado culpable de homicidio simple con dolo eventual y tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa, mientras que la defensa pidió considerarlo responsable de homicidio culposo, reconociendo que su accionar tuvo consecuencias letales, aunque sin intención de matar.

El momento más impactante del debate se produjo cuando García Tonzo habló por última vez frente al jurado: “Mis últimas palabras son perdón y arrepentimiento. Nada más”. Lo dijo después de que los fiscales y querellantes detallaran cómo disparó a los ladrones que escapaban, por la espalda, en una zona poblada y cercana a escuelas y un club. La fiscal Mariela Montero sostuvo que el oficial actuó sin justificación: “Un policía que siente miedo no puede ser policía”, y pidió su condena.

Santos Morón, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), calificó su conducta como “indiferencia mortal” y subrayó que el uso del arma reglamentaria en esas condiciones evidenció intención criminal o, al menos, aceptación de la probabilidad de causar la muerte. La querella del estudio de Matías Morla coincidió, y pidió que se lo declare culpable de homicidio con dolo eventual agravado por el uso del arma.

Por su parte, los defensores de García Tonzo pidieron diferenciar la negligencia del dolo. Carlos Catalano sostuvo que “nadie niega el error, pero no es un asesino”, mientras que Enrique Bonomi pidió que se lo declare culpable de homicidio culposo, argumentando que “no hizo todo el esfuerzo para prever las consecuencias” de su accionar y que el estrés pudo afectar su visión periférica.

 

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia y la AFA, ante una demanda millonaria

LE PUEDE INTERESAR

El adolescente de 15 años baleado quedó parapléjico
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas

"Lesión irreversible": el menor baleado en La Plata quedó cuadripléjico

Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo

Hace 16 años que no llega a semifinales

Russo fue hospitalizado otra vez y encendió las alarmas en Boca

Ahora llueven dólares: EE UU pone U$S20.000 millones

Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes

Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio

De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
Últimas noticias de Policiales

Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio

En La Plata y en el país marcharon por justicia

Audiencia en La Plata por el jury a Makintach

Gimnasia y la AFA, ante una demanda millonaria
La Ciudad
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
El newcom se expande y pisa fuerte en Zona Norte
Deportes
El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo
Hace 16 años que no llega a semifinales
Las miradas puestas en la Seguridad en UNO
La Reserva del Pincha volvió al triunfo y se acomodó
Orfila arma el rompecabezas para el sábado
Espectáculos
Sangrienta marcha hacia ningún lugar
El regreso de Paul Thomas Anderson, ciencia ficción, “Hamilton” y más BTS
De Roma a París: el mundo llora a Cardinale
Se viene el FICPBA Más de 200 películas y mucho cine de la Región, gratis
“Belén”, la elegida argentina para pelear por el Oscar
Información General
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla