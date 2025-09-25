Burla de Trump a Biden: “Máquina de firmar automática”

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
Inauguró una galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca y reemplazó la foto de su antecesor por un “autopen”, aparato para rubricar indultos y otros documentos
El presidente estadounidense Donald Trump se burló ayer de Joe Biden al colocar una foto de una máquina de firmar automática (”autopen”) en lugar de una imagen de su predecesor, en una nueva galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca.
Trump acusa a Biden de haber abusado de esta máquina que sirve para firmar de forma automatizada indultos y otros documentos.
El republicano y sus aliados en el Congreso aseguran que el “autopen” formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata. De hecho, en junio ordenó una investigación sobre sus acciones y el uso del autopen en un memorando que se refiere a la situación de incapacidad de Biden.
En ese momento, Biden desestimó las sugerencias del memorando de Trump, declarando: “Seamos claros: tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa”.
La foto colocada ayer, en blanco y negro, muestra un “autopen” y la firma de Biden en un papel, en lugar del retrato de Biden, en un nuevo “Paseo de la Fama”, ubicado en la columnata que bordea el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.
“El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperen a verlo...”, publicó en X la asesora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, junto con un video de la nueva exposición.
La cámara recorre una hilera de retratos en blanco y negro, enmarcados en oro, colgados a lo largo de la columnata, hasta llegar finalmente a la imagen del autopen representando a Biden.
La Casa Blanca publicó por separado una foto del propio Trump -cuyos retratos como 45º y 47º presidente de Estados Unidos se encuentran a ambos lados del destinado a Biden- observando la nueva incorporación.
El mandatario de 79 años ataca de forma reiterada a su ahora predecesor de 82 años, tratando de culparlo de una serie de males, entre ellos la inflación y las guerras en Ucrania y Gaza.
Aficionado a la grandilocuencia, Trump ha emprendido varios cambios de decoración significativos en la Casa Blanca, que tiene más de 200 años de antigüedad.
El republicano ha cambiado el aspecto del Despacho Oval con ornamentos dorados, instalado enormes astas de bandera y ahora está construyendo un salón de baile gigante, en principio costeado de su bolsillo.
También ha movido un cuadro del demócrata Barack Obama de su lugar original y, rompiendo con la tradición, ha colgado varios retratos de sí mismo en la Casa Blanca, como uno con el que reemplazó la imagen de Hillary Clinton, por ejemplo.
Trump también ha mostrado un sentido del humor peculiar: a la entrada del Despacho Oval hay una reproducción de una portada de un diario que muestra el retrato que le tomó la policía de Atlanta (Georgia) en 2023.
Cabe señalar que el mandatario republicano ya había anticipado que una imagen tomada con un bolígrafo automático reemplazaría el retrato de su predecesor.
Según Trump, el “autopen” era parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo de Biden
El presidente anunció sus planes para los retratos hace varias semanas en una entrevista con The Daily Caller, afirmando que no todos los presidentes recibirían el mismo trato. Cuando se le preguntó si habría un retrato de Biden, Trump respondió: “Colocaremos una foto del bolígrafo automático”.
En un discurso ante los periodistas en el Air Force One en marzo, Trump afirmó sobre el bolígrafo automático: “Nunca lo uso”.
“Quiero decir, podríamos usarlo, como ejemplo, para enviarle una carta a algún joven, porque es un gesto amable. Pero firmar indultos y todas las cosas que (Biden) firmó con un bolígrafo automático es vergonzoso”, añadió Trump.
