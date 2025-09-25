Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este JUEVES sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Política y Economía |LA COMUNA Y LA PROVINCIA

Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes

Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes

El centro está ubicado en 159 y 515 de la localidad de Romero / MLP

25 de Septiembre de 2025 | 04:02
Edición impresa

El intendente, Julio Alak, y los ministros de Salud e Infraestructura bonaerense, Nicolás Kreplak, y Gabriel Katopodis, inauguraron ayer dos unidades residenciales de Salud mental y consumos problemáticos (URSMyCP) para adolescentes y jóvenes.

La apertura de ambos espacios busca pasar del modelo asilar manicomial a uno centrado en los derechos de las personas. Esto implica transformar los manicomios provinciales, abrir hospitales generales y ampliar espacios comunitarios, integrando todos estos cambios en un sistema solidario.

La URSMyCP brindará alojamiento y tratamiento en un ambiente terapéutico a menores de 18 años que requieran abordaje intensivo de consumos problemáticos, habiendo agotado las instancias y descartado una situación de riesgo cierto e inminente, con una modalidad convivencial que incluye residencia de forma temporaria, no ambulatoria.

La atención psicoterapéutica contempla psiquiatría, continuidad educativa, inclusión con distintas áreas del Estado.

El Centro Comunitario, en tanto, tiene el fin de favorecer el proceso de integración e inclusión social comunitaria, rompiendo con el estigma asociado a las personas con padecimientos en salud mental, y fortalecer la capacidad de las personas generando mayores grados de autonomía. Además, tendrá un componente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

 

LE PUEDE INTERESAR

La tragedia del fentanilo: Diputados puso en marcha la comisión investigadora

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof habló del triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas

"Lesión irreversible": el menor baleado en La Plata quedó cuadripléjico

Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo

Hace 16 años que no llega a semifinales

Russo fue hospitalizado otra vez y encendió las alarmas en Boca

Ahora llueven dólares: EE UU pone U$S20.000 millones

Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes

Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares

De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Últimas noticias de Política y Economía

Ahora llueven dólares: EE UU pone U$S20.000 millones

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares

Geopolítica y minerales: las intenciones de Estados Unidos

Fuerte respaldo del Fondo al rumbo económico
Espectáculos
Sangrienta marcha hacia ningún lugar
El regreso de Paul Thomas Anderson, ciencia ficción, “Hamilton” y más BTS
De Roma a París: el mundo llora a Cardinale
Se viene el FICPBA Más de 200 películas y mucho cine de la Región, gratis
“Belén”, la elegida argentina para pelear por el Oscar
Deportes
El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo
Hace 16 años que no llega a semifinales
Las miradas puestas en la Seguridad en UNO
La Reserva del Pincha volvió al triunfo y se acomodó
Orfila arma el rompecabezas para el sábado
Policiales
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
En La Plata y en el país marcharon por justicia
Audiencia en La Plata por el jury a Makintach
Homicidio de Bastián: el policía acusado declaró
Gimnasia y la AFA, ante una demanda millonaria
Información General
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla