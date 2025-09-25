Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes

El centro está ubicado en 159 y 515 de la localidad de Romero / MLP

El intendente, Julio Alak, y los ministros de Salud e Infraestructura bonaerense, Nicolás Kreplak, y Gabriel Katopodis, inauguraron ayer dos unidades residenciales de Salud mental y consumos problemáticos (URSMyCP) para adolescentes y jóvenes.

La apertura de ambos espacios busca pasar del modelo asilar manicomial a uno centrado en los derechos de las personas. Esto implica transformar los manicomios provinciales, abrir hospitales generales y ampliar espacios comunitarios, integrando todos estos cambios en un sistema solidario.

La URSMyCP brindará alojamiento y tratamiento en un ambiente terapéutico a menores de 18 años que requieran abordaje intensivo de consumos problemáticos, habiendo agotado las instancias y descartado una situación de riesgo cierto e inminente, con una modalidad convivencial que incluye residencia de forma temporaria, no ambulatoria.

La atención psicoterapéutica contempla psiquiatría, continuidad educativa, inclusión con distintas áreas del Estado.

El Centro Comunitario, en tanto, tiene el fin de favorecer el proceso de integración e inclusión social comunitaria, rompiendo con el estigma asociado a las personas con padecimientos en salud mental, y fortalecer la capacidad de las personas generando mayores grados de autonomía. Además, tendrá un componente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.