Famosos apoyaron su regreso: “Fue brillante”

El retorno de Jimmy Kimmel a la pantalla generó una ola de mensajes de apoyo de figuras destacadas del espectáculo y la prensa.

El actor Ben Stiller dijo que el monólogo de Kimmel “fue brillante”, mientras que el periodista Don Lemon sostuvo que el conductor dio “en el clavo con el tono, con la marca de un verdadero profesional”. Stephen Colbert, desde la cuenta oficial de The Late Show, escribió: “Bienvenido de vuelta, hermano”.

La lista de adhesiones incluyó además a los actores Jamie Foxx, Melanie Griffith y Walton Goggins, que sumaron mensajes de aliento en redes sociales.

Un día antes del regreso, la defensa del humorista ya se había hecho sentir: la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) publicó una carta abierta firmada por más de 400 personalidades de Hollywood y la cultura, entre ellas Jennifer Aniston, Meryl Streep, Tom Hanks, Ben Affleck y Robert De Niro, que calificaban la suspensión como “un oscuro momento para la libertad de expresión en nuestra nación”.

El 15 de septiembre, Kimmel ironizó en su programa sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Sus comentarios fueron considerados “insensibles” por ejecutivos de Disney y alimentaron críticas desde sectores republicanos.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, llegó a advertir que se revisarían las licencias de los afiliados de ABC si no había sanciones. Bajo esa presión, el 17 de septiembre la cadena suspendió el ciclo de manera indefinida, explicando que quería “evitar inflamar una situación tensa”.

En su regreso, Kimmel buscó dar un mensaje de autocrítica y a la vez de defensa (ver aparte).