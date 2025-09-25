Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EL JUEZ MARTÍNEZ DE GIORGI QUEDÓ A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN

Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza

La comisión parlamentaria que sigue el caso resolvió avanzar con medidas más duras para garantizar las comparecencias

Javier y Karina Milei / Web

25 de Septiembre de 2025 | 04:07
La causa $Libra volvió a tensar la agenda política y judicial. La Comisión que investiga el caso decidió solicitar la citación por la fuerza pública del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación creada por el Poder Ejecutivo. Ambos se negaron a asistir a las convocatorias previas alegando una “duplicación” de causas, aunque la Justicia ya rechazó una cautelar presentada por Zicavo.

La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, aún cuenta con la posibilidad de presentarse el martes próximo. Desde la comisión le ofrecieron incluso fijar la fecha de su comparecencia o recibir a los legisladores en la Casa Rosada. En las próximas horas recibirá un oficio de notificación con la advertencia de que, en caso de no responder, también podría ser convocada mediante la fuerza pública.

La oposición remarcó que se trata de testimonios clave para el esclarecimiento del caso y recordó que existen antecedentes judiciales en los que se ordenó la comparecencia obligatoria de testigos, como ocurrió en 2022 durante la comisión de Juicio Político a la Corte Suprema.

Para la próxima semana están convocados además el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los organizadores del Tech Forum, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli; y el ex asesor en criptoactivos de la CNV, Sergio Morales.

En paralelo, la comisión aprobó pedir una audiencia al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano negara a los diputados el acceso al expediente por encontrarse en plena instrucción.

MARTÍNEZ DE GIORGI, JUEZ DE LA CAUSA

En el terreno judicial, la Cámara Federal porteña resolvió que el juez Marcelo Martínez De Giorgi quede definitivamente a cargo de la investigación por la criptomoneda $Libra, en la que se encuentra imputado el presidente Javier Milei.

La decisión fue adoptada por el camarista Mariano Llorens, quien consideró que la pesquisa de Martínez De Giorgi es “más amplia” y abarca tanto los hechos denunciados en esta causa como otros anteriores. Con este fallo, el expediente queda unificado con otra investigación que tramita en el mismo juzgado sobre la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por presuntas dádivas.

El caso había comenzado en el juzgado de María Servini, pero en reemplazo, el juez Ariel Lijo declaró la incompetencia y remitió el expediente a De Giorgi por conexidad. El magistrado aceptó la acumulación, aunque había solicitado el aval de la Cámara debido a que en una instancia previa se había rechazado la unificación.

De esta manera, ambas investigaciones quedan radicadas en el juzgado de Martínez De Giorgi, aunque continúan delegadas en la fiscalía de Eduardo Taiano, que deberá avanzar con las medidas de prueba y eventuales llamados a indagatoria.

 

