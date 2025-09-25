Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este JUEVES sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Política y Economía |SORPRESIVA VISITA

Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI

El Gobernador coincidió en Estados Unidos con Milei, aunque en este caso fue para homenajear al expresidente Pepe Mujica

Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI

El gobernador, ayer, al hablar en Nueva York / Web

25 de Septiembre de 2025 | 04:04
Edición impresa

El gobernador, Axel Kicillof, coincidió ayer en Estados Unidos con el presidente, Javier Milei, aunque en su caso fue para participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica. En su discurso, cuestionó el liderazgo mundial de la nación norteamericana y lanzó fuertes críticas contra el gobierno nacional.

“Hace mucho tiempo observamos, vemos y sufrimos que instituciones que tenían determinado fin, como el FMI o el Banco Mundial, se han convertido exactamente en lo contrario de lo que pretendían ser”, dijo en el marco de las jornadas denominadas “Democracia siempre”.

Y planteó que “hay muchas formas de denominar y describir esta etapa” pero remarcó que “lo que se ha terminado es ese mundo que se había constituido después de la caída del Muro (de Berlín) en el plano económico, monetario, geopolítico e ideológico, y que es ese mundo unipolar”.

“Estamos viendo el fin y decadencia de la hegemonía norteamericana”, subrayó Kicillof, que agregó que “hace mucho tiempo observamos, vemos y sufrimos que instituciones que tenían determinado fin, como el FMI o el Banco Mundial, se han convertido exactamente en lo contrario de lo que pretendían ser”, añadió.

Kicillof se expresó en estos términos al participar en Nueva York del evento “Democracia Siempre”, un homenaje al fallecido ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, en medio de las negociaciones del presidente Javier Milei con el Tesoro de Estados Unidos.

Para el mandatario bonaerense, en Argentina se atraviesa una “profundísima crisis” que tiene “fundamentos estructurales más antiguos” pero cuyo principal “responsable de su fase actual” es Milei.

UN PEDIDO POR CRISTINA

“En la Argentina de Milei no solo hay graves problemas en la vida cotidiana desde el punto de vista de los ingresos, sino la división de poderes”, advirtió. Al quejarse de la calidad democrática de la Argentina dijo que “está en riego la división de poderes, el federalismo y la justicia”. Y en ese contexto pidió desde ese estrado que cese la “detención injusta” de la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

El gobernador bonaerense sostuvo que ve “a veces, una democracia vacía de contenido y en apariencia inútil”. Pero luego se refirió a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y remarcó que Milei “fue derrotado por el pueblo en las urnas”.

En ese sentido, reivindicó el sistema democrático, como método que pudo desmentir “la falsa idea que se pretendió instalar de que el ajuste cruel de la motosierra que implementa su gobierno contaba con el acompañamiento de sus víctimas”.

Y, tras insistir en el resultado electoral del 7 de septiembre, en el que el peronismo se impuso a La Libertad Avanza por 13 puntos porcentuales, dijo que “la crueldad y el ajusto no tienen apoyo popular”.

En ese contexto, el Gobernador reivindicó la figura de Mujica como “una esperanza” y “una inspiración” en su camino a seguir.

La participación de Kicillof en estas jornadas en Nueva York se dan en el marco del viaje que Milei realiza en el país del norte, donde mantuvo reuniones con el presidente norteamericano Donald Trump, luego de que su gobierno reconfirmara un auxilio económico para la Argentina, en el marco de las crisis de las reservas del Banco Central.

Ayer, puntualmente, Milei brindó su discurso ante la asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también en Nueva York, donde, una vez más, dedicó nutridos elogios al gobierno de Trump.

Casi en la misma línea que Kicillof criticó a organismos como el FMI, Milei cuestionó ayer a la ONU por “adquirir funciones ajenas a su espíritu fundacional y “la ineficacia para resolver los problemas para los que fue creada”.

LEA TAMBIÉN

“El narco está en todos lados, con todo tipo de violencia”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas

"Lesión irreversible": el menor baleado en La Plata quedó cuadripléjico

Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo

Hace 16 años que no llega a semifinales

Russo fue hospitalizado otra vez y encendió las alarmas en Boca

Ahora llueven dólares: EE UU pone U$S20.000 millones

Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes

Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio

Sueño truncado: River, afuera de la Libertadores

De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Últimas noticias de Política y Economía

Ahora llueven dólares: EE UU pone U$S20.000 millones

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares

Geopolítica y minerales: las intenciones de Estados Unidos

Fuerte respaldo del Fondo al rumbo económico
Policiales
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
En La Plata y en el país marcharon por justicia
Audiencia en La Plata por el jury a Makintach
Homicidio de Bastián: el policía acusado declaró
Gimnasia y la AFA, ante una demanda millonaria
Espectáculos
Sangrienta marcha hacia ningún lugar
El regreso de Paul Thomas Anderson, ciencia ficción, “Hamilton” y más BTS
De Roma a París: el mundo llora a Cardinale
Se viene el FICPBA Más de 200 películas y mucho cine de la Región, gratis
“Belén”, la elegida argentina para pelear por el Oscar
Deportes
El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo
Hace 16 años que no llega a semifinales
Las miradas puestas en la Seguridad en UNO
La Reserva del Pincha volvió al triunfo y se acomodó
Orfila arma el rompecabezas para el sábado
Información General
Poblaciones costeras: más de la mitad se están reubicando
La OMS negó vínculo entre paracetamol y autismo
Alertan por la creciente acidificación de los océanos
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla