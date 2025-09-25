Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

QUIÉNES SON. Y QUÉ FUNCIÓN CUMPLIRÁ CONCRETAMENTE ESTE ÓRGANO

Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora

25 de Septiembre de 2025 | 04:06
Diputados de la oposición constituyeron la comisión especial investigadora de la tragedia por el fentanilo contaminado con la particularidad de que la conducción recaerá en tres mujeres provenientes de distintos espacios.

En el marco de un acuerdo previo, la socialista santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) fue designada como presidenta del cuerpo, en tanto que la bullrichista Silvana Giudici (PRO) se quedó con la vicepresidencia y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) con la secretaría.

Las tres son autoras de distintos proyectos de resolución para la conformación de la comisión investigadora, junto con Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre).

La comisión tiene entre sus objetivos investigar la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos por fentanilo contaminado (discriminados por fecha de inicio de síntomas, condición clínica, institución de salud y jurisdicción).

También “reconstruir la cronología de la detección del brote (alertas tempranas, primeras notificaciones, comunicaciones oficiales, protocolos activados, determinar causas y responsabilidades del sistema de salud público y privado, y definir las responsabilidades de entidades privadas que formaron parte de la cadena de producción, compra, distribución y comercialización de los lotes alterados”.

Además tendrá bajo la lupa el estado de habilitación de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma y las fallas detectadas en el sistema de trazabilidad de medicamentos.

