El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
River eliminado: ganaba con gol de Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta y pasó a semis
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
El campo en alerta ante un posible pedido por la vuelta de las retenciones
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza
Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora
Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI
Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Nuevamente, el servicio de trenes del área Metropolitana se vio afectado por una medida de fuerza sorpresiva del gremio La Fraternidad, generando demoras para los usuarios. Así, la línea Roca operó ayer con demoras y cancelaciones entre Constitución y La Plata, y se prevé que la situación pueda continuar hoy.
Según el sindicato, la protesta es en respuesta a la falta de una propuesta salarial satisfactoria en las negociaciones paritarias. Además, se cuestiona el servicio de la ART, los bajos ingresos en varias líneas y problemas con los diagramas de viaje.
En horas del mediodía, la Secretaría de Transporte de la Nación pidió la conciliación obligatoria, una herramienta que ordena negociar con las protestas en suspenso.
Así las cosas, los pasajeros del Tren Roca experimentaron un viaje significativamente más largo, con trenes circulando a menos de 30 kilómetros por hora, lo que sumó al menos 40 minutos al tiempo habitual. En las otras líneas del Gran Buenos Aires (Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur), los efectos también se hicieron sentir, con formaciones canceladas o en horarios irregulares.
A lo largo del año, el servicio ha sido interrumpido o reducido en varias ocasiones debido a obras de infraestructura, fallas técnicas o conflictos laborales.
Recientemente, se registraron demoras por un desperfecto en la estación de Constitución y por trabajos en el viaducto de Barracas, que afectaron la frecuencia y el recorrido.
LE PUEDE INTERESAR
El newcom se expande y pisa fuerte en Zona Norte
LE PUEDE INTERESAR
Alerta por estafas y una charla vecinal en Tolosa
“Siempre está el temor de que aparezca algo: si no es un conflicto, es un problema con la lluvia o el viento o los cortes de servicio por obras que no terminan nunca”, le dijo José a este diario, un usuario que se mueve por la zona norte de la Ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí