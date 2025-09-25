A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes

largas esperar para viajar, ayer en la estación de 1 y 44 / A. Sosa

Nuevamente, el servicio de trenes del área Metropolitana se vio afectado por una medida de fuerza sorpresiva del gremio La Fraternidad, generando demoras para los usuarios. Así, la línea Roca operó ayer con demoras y cancelaciones entre Constitución y La Plata, y se prevé que la situación pueda continuar hoy.

Según el sindicato, la protesta es en respuesta a la falta de una propuesta salarial satisfactoria en las negociaciones paritarias. Además, se cuestiona el servicio de la ART, los bajos ingresos en varias líneas y problemas con los diagramas de viaje.

En horas del mediodía, la Secretaría de Transporte de la Nación pidió la conciliación obligatoria, una herramienta que ordena negociar con las protestas en suspenso.

Así las cosas, los pasajeros del Tren Roca experimentaron un viaje significativamente más largo, con trenes circulando a menos de 30 kilómetros por hora, lo que sumó al menos 40 minutos al tiempo habitual. En las otras líneas del Gran Buenos Aires (Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur), los efectos también se hicieron sentir, con formaciones canceladas o en horarios irregulares.

A lo largo del año, el servicio ha sido interrumpido o reducido en varias ocasiones debido a obras de infraestructura, fallas técnicas o conflictos laborales.

Recientemente, se registraron demoras por un desperfecto en la estación de Constitución y por trabajos en el viaducto de Barracas, que afectaron la frecuencia y el recorrido.

“Siempre está el temor de que aparezca algo: si no es un conflicto, es un problema con la lluvia o el viento o los cortes de servicio por obras que no terminan nunca”, le dijo José a este diario, un usuario que se mueve por la zona norte de la Ciudad.