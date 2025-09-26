Fuerte descargo de Anna Chiara por la absolución de su madre, Andrea del Boca: "Nunca tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia"

Recordemos que, Andrea del Boca fue absuelta por presunta defraudación al Estado por el Tribunal Oral Federal N°7. Allí, se supo que, al escuchar la resolución, la actriz no pudo evitar quebrarse y agradecer.

Seguidamente, publicó en sus redes sociales: "Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia".

Por su parte, su hija, Anna Chiara, también mostró su alegría por la sentencia: "Mi mamá, fue declarada inocente", expresó la hija de Andrea del Boca en sus redes.

Anna Chiara hizo un larguísimo descargo, contando cómo atravesó estos años, desde que se conoció la denuncia en contra de su madre. "Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí a base de esto, mis interacciones empapadas por este conocimiento", subió, al tiempo que señaló: "Miles me siguen por este morbo, la hija de la chorra. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar. Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen, no existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad", manifestó.

Asimismo, Anna Chiara del Boca apuntó contra aquellos que criticaron a su madre durante los últimos años: "Optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia. La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea". "Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble o las suposiciones y prejuicios, ni hablar de los chimentos.", expresó.

"Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué. Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla", confesó.

Para finalizar, Anna Chiara del Boca no pudo evitar recordar al padre de Andrea: "Mientras daban el veredicto puse el portarretratos de mi abuela junto a velas y cuatro pares de manos entrelazadas", cerró su relato.