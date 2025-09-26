Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

Desgarrador pedido de Julieta Poggio por la salud de Thiago Medina: "No estás solo"
26 de Septiembre de 2025 | 07:38

La preocupación por la salud de Thiago Medina es constante. Recordemos que, está internado en terapia intensiva, estable, después de haber superado una descompensación respiratoria que obligó a los médicos a intervenirlo.

Por su parte, Daniela Celis informó que ya no tiene fiebre, pero insistió en que no paren los rezos.

Así, Julieta Poggio se unió a ese pedido con un conmovedor posteo: subió una foto para pedir por la salud de Thiago Medina. "Recuperate. No estás solo", escribió la influencer.

Particularmente, en las indicaciones, se explica cómo hacer una visualización positiva: "Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz. Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo".

En este cuadro de situación, Julieta Poggio está siendo un apoyo fundamental para Daniela Celis desde el accidente de Thiago Medina y confesó estar muy afectada.

Ella junto a Nacho Castañares, que detuvo su trabajo en Fuera de Joda para acompañarla, la Tora Villar, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, y otros compañeros de Gran Hermano, se pusieron a su disposición para estar a su lado y ayudarla con las gemelas.

