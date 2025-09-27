VIDEO.- Así llegó el plantel de Gimnasia al Bosque, en donde ya se vive la previa

La paralización de 12 edificios de ABES Constructora causa preocupación en La Plata
Pasado el mediodía, el Bosque comenzó a teñirse de azul y blanco para que Gimnasia reciba en el Carmelo Zerillo a Rosario Central, que esta vez llega motivado de la mano de su figura estela, Ángel Di María. Mientras tanto, el plantel Mens Sana, que se alojó en Estancia Chica, llegó en el micro pasada las 12 horas e ingresó directamente a la zona de los vestuarios.
En paralelo, en los alrededores ya se vive clima de previa, de la mano de los vendedores de banderas de camisetas, gorras y banderas, además de los clásicos puestos de choripán y bondiola.
No es un partido más frente a las necesidades de puntuar que tienen los dirigidos por el uruguayo Orfila.
Ambos equipos llegan necesitados de victorias. El “Lobo” busca ganar para meterse en zona de playoffs y mejorar la performance en la tabla de los promedios, en donde se mantiene en la lucha por no caer más abajo.
Mientras que el “Canalla" de Ángel Di María, si bien está invicto, ganó apenas dos partidos, por lo que está séptimo y necesita cosechar puntos para acomodarse en la zona A.
