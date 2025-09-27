Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

VIDEO.- Así llegó el plantel de Gimnasia al Bosque, en donde ya se vive la previa

27 de Septiembre de 2025 | 13:22

Escuchar esta nota

Pasado el mediodía, el Bosque comenzó a teñirse de azul y blanco para que Gimnasia reciba en el Carmelo Zerillo a Rosario Central, que esta vez llega motivado de la mano de su figura estela, Ángel Di María. Mientras tanto, el plantel Mens Sana, que se alojó en Estancia Chica, llegó en el micro pasada las 12 horas e ingresó directamente a la zona de los vestuarios.

En paralelo, en los alrededores ya se vive clima de previa, de la mano de los vendedores de banderas de camisetas, gorras y banderas, además de los clásicos puestos de choripán y bondiola.

No es un partido más frente a las necesidades de puntuar que tienen los dirigidos por el uruguayo Orfila.  

Ambos equipos llegan necesitados de victorias. El “Lobo” busca ganar para meterse en zona de playoffs y mejorar la performance en la tabla de los promedios, en donde se mantiene en la lucha por no caer más abajo.

Mientras que el “Canalla" de Ángel Di María, si bien está invicto, ganó apenas dos partidos, por lo que está séptimo y necesita cosechar puntos para acomodarse en la zona A. 

