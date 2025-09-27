EE UU y los abusos en el sistema de asilo

Redacción AP

La administración Trump presentó a varios países su visión de que se ha abusado de manera rampante del sistema mundial para solicitar asilo, en vigor desde la Segunda Guerra Mundial, e instó a que se unan a Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra este tipo de migración.

“Si tenés cientos de miles de solicitantes de asilo falsas, ¿qué sucede con el verdadero sistema de asilo?”, expresó el subsecretario de Estado, Christopher Landau. “Decir que el proceso es susceptible de abuso no es xenofóbico; no es ser una persona mala o cruel”.

Estados Unidos dijo que los cambios deben, como mínimo, adoptar el asilo como un estatus temporal y dictar que aquellos que buscan protección eventualmente deben regresar a casa. La administración Trump también enfatizó que no existe el derecho a recibir asilo en un país de elección y que las decisiones son gobernadas por naciones individuales, no por organizaciones multinacionales.

Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch, dijo que la propuesta de Estados Unidos “parece el primer paso en un intento de desmantelar el sistema mundial de refugiados”. Criticó la propuesta por no adoptar un principio fundamental del sistema actual de que las personas no deben ser enviadas a países donde enfrentan persecución.

Filippo Grandi, el jefe de refugiados de la ONU, se sentó en la audiencia mientras los líderes mundiales en el panel aplaudían el enfoque controvertido de la administración Trump sobre el asilo y la migración. Grandi, cuya organización aboga por aquellos en desplazamiento forzado, utilizó la parte de preguntas y respuestas del evento para suplicar a Landau que aproveche organizaciones como la suya mientras Estados Unidos avanza con este cambio en casi 80 años de política.

“El derecho a buscar asilo, que mi organización defiende, no es incompatible con la soberanía”, dijo Grandi al panel. Añadió que en lugar de apresurarse a detener el proceso de asilo global, “la clave es abordar las causas fundamentales” que obligan a las personas a huir en primer lugar.

Desde 2017, Estados Unidos ha sido, con mucho, el principal destino para los solicitantes de asilo, con Alemania en un distante segundo lugar, según cifras de 2024 de la agencia de refugiados de la ONU. El presidente estadounidense Donald Trump y sus aliados dicen que personas con casos débiles han abusado del sistema para ingresar a Estados Unidos, obteniendo permisos de trabajo mientras sus casos tardan años en avanzar en los tribunales de inmigración saturados.

Estados Unidos forma parte de un sistema mundial de asilo establecido por primera vez en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y que fue incorporado en la ley estadounidense en 1980.

La solicitud de asilo

Las personas que buscan refugio en Estados Unidos pueden solicitar asilo una vez que están en suelo estadounidense, independientemente de si llegaron legalmente. Para calificar, deben demostrar un temor de persecución en su propio país por razones específicas, como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Los refugiados cumplen con un estándar similar al solicitarlo desde el extranjero.

Una vez que alguien recibe asilo, no puede ser deportado, tiene permiso legal para trabajar, traer a su familia inmediata, solicitar residencia legal y eventualmente buscar la ciudadanía estadounidense. Ofrece un futuro permanente en Estados Unidos.