Desvalijó una casa cuando la dueña salió por unas horas

Los escruches en viviendas siguen estando entre las modalidades delictivas más frecuentes en diversas zonas de nuestra ciudad.
En algunos casos, se presume que ocurren como consecuencia de alguna tarea de inteligencia previa de los ladrones, mediante un seguimiento de los movimientos de las posibles víctimas, para saber en qué horarios salen y regresan a sus domicilios.
Pero también, los responsables de los ilícitos suelen actuar en los blancos elegidos, por datos obtenidos en base al aporte de otras personas.
Por lo que trascendió en las últimas horas, una mujer de 48 años, que vive en Tolosa, también sufrió en carne propia un ataque delictivo en su finca.
Voceros policiales de esa zona citaron que sucedió en 120 entre 526 y 527 “luego que la mujer se fuera a la mañana temprano y una vecina la llamó más tarde para contarle que un hombre salió de esa casa”. Revelaron que “le robaron dos mochilas con pertenencias, un televisor de 32 pulgadas, una cámara de fotos y un perfume”.
