Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Televisa espn y disney +

Los Pumas, a todo o nada ante Los Springboks

El seleccionado nacional se mide desde las 12.10 ante Sudáfrica en Durban, por la quinta fecha del Rugby Championship 2025

Los Pumas, a todo o nada ante Los Springboks

los pumas visitan durban para jugar ante sudáfrica / @lospumas

27 de Septiembre de 2025 | 04:12
Edición impresa

Este mediodía desde las 12.10, Los Pumas se miden ante Sudáfrica, en el Estadio Kings Park, ubicado en Durban. Partido correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship 2025. El mismo se podrá seguir a través de ESPN o Disney +. El australiano Angus Gardner será el encargado de impartir justicia.

Este es un cotejo crucial para el seleccionado argentino, que buscará seguir con vida en la competencia. Siguiendo esta línea, los dirigidos por Felipe Contepomi, vienen de vencer a Australia 28-26 en Sydney, en un partido electrizante y no apto para cardíacos. De esta forma, el equipo buscará refrendar el crecimiento de su proceso, que es reconocido a nivel mundial, minimizando los errores propios y potenciando los aspectos positivos mostrados hasta la fecha.

En relación a este torneo, el combinado nacional sumó dos victorias y la misma cantidad de derrotas en sus primeras cuatro presentaciones. Comenzó perdiendo ante Nueva Zelanda (24-41), luego le ganaron a los All Blacks (29-23), perdieron contra Australia (28-24) pero también se repusieron en el segundo encuentro contra los Wallabies (28-26).

El cuerpo técnico argentino ha puesto el foco en la ejecución de las jugadas clave: el scrum, las salidas y los puntos de encuentro serán decisivos. A su vez, el platense Lucio Cinti será de la partida.

Por su parte, Los Springboks, actuales campeones del mundo y ganadores de la edición 2024 del Championship, llegan a este compromiso con energías renovadas. Tras dividir honores con los All Blacks, lograron una victoria histórica en Wellington por un contundente 43-10, lo que recargó su confianza. Con el objetivo de repetir el título, los sudafricanos buscarán asegurar una victoria en su territorio antes del cierre de este formato.

Al ganar y perder contra Australia y Nueva Zelanda, logró sumar un punto extra más que Argentina, y por eso está segundo, a una unidad de los Wallabies, líderes en soledad. De esta forma, el cuadro africano está obligado a vencer a Los Pumas en ambos encuentros y esperar que Australia deje puntos contra los All Blacks.

Por último, el elenco local no podrá contar con una de sus figuras como lo es Ox Nche debido a una lesión. Su lugar será ocupado por Boan Venter.

 

