Tigre ganó en Santiago y sueña con las copas

En el partido que completó la jornada de viernes en el torneo Clausura, Tigre dio la nota en Santiago del Estero al derrotar 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, resultado que le permitió quedar a tiro de la punta de la Zona A, privando a su rival de llegar a lo más alto. Se trata del grupo que más parejo está en un torneo que no da respiro.

El único gol de la noche lo convirtió Elías Cabrera promediando el segundo tiempo, tras rematar desde afuera del área y aprovechando un desvío se coló por arriba de Alan Aguerre.

A partir de entonces los 30 minutos restantes se jugaron con el equipo local buscando el empate para no perder terreno en su lucha por clasificar a los playoffs pero una sólda defensa y la propia impotencia no se lo permitió. El equipo de Diego Dabove se llevó tres puntos de oro de una escenario en donde no es nada fácil hacerlo.