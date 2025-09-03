Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Alexis mac allister no estuvo presente y recién se suma hoy

Equipo casi ideal: la Selección se prepara para el cierre como local

El plantel continuó con la planificación para el partido de mañana ante Venezuela, que marcará la última presentación de Messi a nivel oficial en el país. Otamendi trabajó de manera diferenciada

Equipo casi ideal: la Selección se prepara para el cierre como local

julián álvarez se disputa un lugar con lautaro martínez para integrar el ataque / selección argentina

3 de Septiembre de 2025 | 01:31
La Selección Argentina continúa con su preparación de cara al partido de mañana ante Venezuela, a partir de las 20.30 en el Monumental. El choque marcará el último como local en las Eliminatorias y también será el capítulo final de Messi, a nivel oficial ante su gente.

Con la clasificación al Mundial 2026 y el primer puesto asegurado fechas atrás, la Selección no quiere relajarse y buscará cerrar con un triunfo su participación como local en la clasificatoria, más allá que le quedará el partido del martes ante Ecuador como visitante, por la última fecha.

Ayer el plantel trabajó casi completo, ya que no estuvo presente Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool tuvo un retraso en su vuelo y recién pudo llegar a la noche al país, por lo que hoy va a tener su primera práctica con el grupo. Cabe destacar que Enzo Fernández no fue convocado por estar suspendido.

Después el que trabajó de manera diferenciada fue Nicolás Otamendi ayer en Ezeiza, ya que realizó tareas de gimnasio. Sin embargo, su presencia no estaría en riesgo y sería titular ante la Vinotinto.

Por su parte, el que volverá a ser titular en la Albiceleste será Lionel Messi. Para el capitán, no será un partido más, ya que será su última función en el país, por un partido oficial. Más allá de que la Selección jugará algún amistoso como local antes del Mundial, será el punto final para el astro del fútbol mundial por Eliminatorias. Se estima que va a estar presente toda su familia y hasta la AFA organizará un show de luces y también musical, con la presencia de varios artistas.

Después, en lo que respecta al once, Scaloni piensa en una base con Messi, el Dibu Martínez, Romero y Rodrigo De Paul como columna vertebral. La gran duda es si juega Julián Álvarez o Lautaro Martínez en el ataque. La idea en esta doble fecha del DT es darle minutos a los jóvenes, con el fin de empezar a delinear aquellos que serán tenidos en cuenta para la Copa del Mundo. Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, sería el once. Hoy Scaloni hablará en conferencia al mediodía, mientras que a las 17, el plantel tendrá su última práctica antes del partido ante Venezuela. Por su parte, no está confirmado si habrá práctica el viernes o si tendrán el día libre.

La frustración del Dibu tras su venta fallida

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

LA MOLESTIA DEL DT

Lionel Scaloni no está para nada conforme con la confirmación de la Finalíssima ante España, en marzo de 2026. El entrenador de la Selección pegó el grito en el cielo, ya que considera un error el enfrentamiento de ambas selecciones unos meses antes del comienzo del Mundial.

“Hubiese preferido no jugar la Finalíssima antes del Mundial. Hubo tiempo para hacerlo antes”, fue lo que señaló Scaloni con TNT Sports. Sin dudas, confirmar una fecha para la realización de la final que enfrenta al campeón de Europa con el de América, fue un dolor de cabeza.

Más allá que la idea era que se jugara este año, el impedimento del calendario lo postergó para el 2026. Y a eso hizo hincapié el entrenador Albiceleste. “España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”. Si bien resta el día y el horario, marzo del próximo año será el mes en el que Argentina y España disputarán el título, que será un condimento picante como previa a la Copa del Mundo.

 

 

Batista destacó la clave para frenar a Argentina

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

