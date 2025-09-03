Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |Se viene un amistoso

El viernes jugará con Racing en el Predio Tita

Alejandro orfila

3 de Septiembre de 2025 | 01:19
Edición impresa

A pesar de que no habrá fútbol oficial el fin de semana, Gimnasia no tendrá vacaciones ya que el viernes disputará dos partidos frente a Racing Club en el Predio Tita Mattiussi. Aunque no se definió aún si será a puertas cerradas para la prensa, trascendió que será sin público y que se disputarán dos encuentros, por lo que tendrán acción tanto titulares como suplentes.

Si bien originalmente se había barajado el nombre de Defensa y Justicia como potencial rival, ayer por la mañana se pactó el amistoso contra los dirigidos por Gustavo Costas, que atraviesan una crisis de resultados en el torneo local (suma solo 4 puntos en 7 cotejos disputados) pero que buscan la semifinal de la Copa Libertadores (enfrentarán a Vélez) y también están en cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará en octubre a River Plate.

“Cuando viene un parate tan largo ganar es muy importante porque te cambia el clima, el humor, ya se ves las cosas con una proyección a futuro y eso es muy bueno para todos los clubes que nos tocó ganar en la última fecha”, dijo Orfila sobre el receso.

TIEMPO PARA HURTADO

Como quedó dicho, las próximas dos semanas servirán para que el técnico mens sana pueda recuperar a los jugadores mencionados anteriormente y también para que el venezolano Jan Hurtado pueda adquirir la mejor condición física y futbolística, después de dos meses de inactividad.

Si bien el delantero volvió a ser titular y jugó 61 minutos ante Atlético Tucumán, se lo vio falto de ritmo por la larga inactividad y lento en los desplazamientos. “Tomé la decisión de poner a Hurtado sabiendo que iba a alternar cosas buenas y malas después de dos meses sin jugar. Ahora podremos trabajar para que agarre más ritmo, más continuidad”, dijo el DT acerca de la actualidad del delantero venezolano.

Por eso, estas dos semanas serán claves para su recuperación. La duda entre Jan Hurtado y Norberto Briasco es -a priori- la única para el compromiso ante Unión en el Bosque que se disputará el domingo 14 de setiembre a las 15.00 por la octava fecha del Clausura.

Días claves para que el DT recupere jugadores

La racha que buscará cortar el Xeneize ante Central en Rosario

 

