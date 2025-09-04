El cierre de campaña de la OST en La Plata: “Expresemos nuestra bronca contra el gobierno de Milei votando al socialismo”

La Organización Socialista de los Trabajadores (OST) cerró su campaña este jueves al mediodía en 7 y 48 hs y llamó a castigar al gobierno de Milei votando por una nueva alternativa socialista. Participaron los candidatos de La Plata, Eric "Tano" Simonetti y Ayelén Carranza y de Ensenada Facundo Gaspari y Bárbara Suhurt, entre otros.

Al respecto, el candidato a Primer Concejal, Eric “Tano” Simonetti señaló: “Cerramos esta campaña electoral en medio de una crisis política muy grande que atraviesa al gobierno de Milei donde no solo queda confirmado que vienen a defender a los principales grupos económicos, como en este caso a los laboratorios, sino que con los grandes casos de corrupción que se están conociendo, como el escándalo del ANDIS, vienen a saquear también las partidas presupuestarias que debían ser destinadas para garantizar los derechos de los más vulnerables. Por eso, por todos los ataques a la salud, a la educación, a los trabajadores y a los jóvenes es que llamamos a que este 7 de septiembre expresemos nuestra bronca en las urnas contra el gobierno de Milei, votando al socialismo, a una alternativa de trabajadores, a los que siempre planteamos una salida de fondo para los problemas del país, a quienes dijimos en esta campaña que hay plata y que está en las ganancias de los grandes grupos económicos, de los banqueros, los grandes sojeros, las petroleras, las megamineras, es ahí a donde hay que ir a buscar los fondos”.

Por otra parte, Simonetti remarcó: “Ahora no solo vemos que además de atacar los derechos sociales, y de haber corrupción en las altas esferas del poder, tratan de acallar la libertad de expresión y a los periodistas críticos del gobierno buscando prohibir que puedan expresarse y denunciar públicamente estos casos de corrupción. Nosotros defendemos la libertad de expresión y a todos los periodistas que están haciendo público esto y al mismo tiempo llamamos a la amplia participación y organización, al protagonismo político de los trabajadores y a la movilización en las calles para frenar y derrotar todos los ataques que realiza el gobierno de Milei”.

“Sin embargo no podemos dejar de mencionar al peronismo, que gobierna la provincia y la ciudad

y que claramente no son una verdadera oposición al plan de Milei. Los salarios provinciales y municipales son una miseria, las escuelas y hospitales públicos están desfinanciados, es decir, no hay políticas de fondo en beneficio de las mayorías, porque el peronismo también está ajustando. Por eso nuestra propuesta es clara: hay que aplicar fuertes tasas a los grandes ricos de la ciudad y que ese dinero se destine a aumentar salarios, arreglar escuelas, construir viviendas para las 250 mil familias que viven en asentamientos. Esas son nuestras prioridades y por eso queremos llegar al Concejo”, finalizó.