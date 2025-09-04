Nuevas obras en un sitio ligado al plan nuclear israelí

Imágenes satelitales analizadas por expertos muestran que se han intensificado los trabajos de construcción en una nueva estructura de gran tamaño dentro de un recinto crucial para el programa de armas atómicas que desde hace tiempo se sospecha que mantiene Israel. Podría tratarse de un nuevo reactor o una instalación para ensamblar armas nucleares, señalaron, pero el secreto que rodea al programa hace que sea difícil saberlo con certeza.

El trabajo en el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev, cerca de la ciudad de Dimona, renovará las preguntas sobre la condición asumida de Israel como el único estado con armas nucleares en Medio Oriente. También podría atraer críticas internacionales, especialmente porque se produce después de que Israel y EE UU bombardearan recintos nucleares en Irán en junio debido a sus temores de que la República Islámica pudiera usar sus instalaciones de enriquecimiento para desarrollar un arma atómica.