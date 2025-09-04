EE UU incauta insumos para drogas, que iban a México

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Estados Unidos anunció ayer la incautación de 13.000 barriles que contienen unos 300.000 kg de químicos utilizados para la fabricación de mentanfetamina que, según autoridades federales, iban de China para el cartel de Sinaloa en México. La fiscal para el distrito de Columbia (Washington DC), Jeanine Pirro, viajó a Texas para hacer el anuncio junto al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, en lo que denominaron “la mayor incautación de precursores químicos para drogas realizada por Estados Unidos”. Se trata de “dos cargamentos de sustancias químicas, transportados en dos buques diferentes en alta mar y enviados al cartel de Sinaloa en México. De China a México. El puerto de descarga principal era Shanghai, China, y el de llegada, México”, dijo Pirro, desde unos almacenes en la ciudad de Pasadena, al sureste de Houston. La operación se efectuó la semana pasada. Son insumos como alcohol bencílico y N-metilformamida “que se habrían utilizado para fabricar 189.000 kilos de metanfetamina, cuyo valor en la calle en Houston ascendería a 569 millones de dólares”.
