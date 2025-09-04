Denunció un manoseo por parte de un médico

Una mujer de 63 años, jubilada y con discapacidad motriz, denunció que vivió un episodio de extremo abuso en su vivienda de calle Génova entre Montevideo y 169 el pasado 10 de agosto. Mientras se encontraba descompensada, solicitó una ambulancia para recibir asistencia médica; minutos después llegaron dos hombres que dijeron ser un médico y un enfermero, ingresando a la casa con la autorización de una vecina.

Según relató la víctima, el supuesto enfermero le aplicó medicación y luego se retiró, dejándola sola con el hombre que se identificó como médico. Este comenzó a acariciarle la mano y realizó comentarios sobre su piel, para luego levantar su remera y tocarle la zona pectoral, generándole angustia, miedo y un estado de shock. Tras el abuso, ambos hombres se retiraron sin sustraer objetos de la vivienda.

La investigación apunta a un abuso planificado aprovechando la vulnerabilidad de la mujer y la falsa apariencia de personal sanitario. El hecho es investigado ahora como abuso sexual simple en contexto de vulnerabilidad, mientras la víctima permanece bajo asistencia médica y psicológica.