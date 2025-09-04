Denunció un manoseo por parte de un médico

Inflación local: 2,1 % en agosto; alimentos y combustible empujan la suba
“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria
Cargos docentes: del enojo por el puntaje a las opciones de ingreso
El Súper Cartonazo se agranda: más premios y un auto 0 km en juego
“La quimera del oro”: el filme definitivo de Chaplin cumple un siglo y vuelve al cine
Por las nubes: el riesgo país a 900 y los dólares más estables
Una previa del acto con un fuerte clima de tensión y graves acusaciones
La Corte falló contra Camioneros por el bloqueo a una empresa
“No hay una política económica, lo que hay es una mesa de dinero”
Embotellamientos en plazas, aún con los semáforos para evitarlos
Quejas por los pozos que hay en la subida de la autopista en Villa Elisa
Un río de agua de la cloaca cruza diagonal 73 en la zona de barrio El Mondongo
Calles intransitables y basurales crónicos en Altos de San Lorenzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una mujer de 63 años, jubilada y con discapacidad motriz, denunció que vivió un episodio de extremo abuso en su vivienda de calle Génova entre Montevideo y 169 el pasado 10 de agosto. Mientras se encontraba descompensada, solicitó una ambulancia para recibir asistencia médica; minutos después llegaron dos hombres que dijeron ser un médico y un enfermero, ingresando a la casa con la autorización de una vecina.
Según relató la víctima, el supuesto enfermero le aplicó medicación y luego se retiró, dejándola sola con el hombre que se identificó como médico. Este comenzó a acariciarle la mano y realizó comentarios sobre su piel, para luego levantar su remera y tocarle la zona pectoral, generándole angustia, miedo y un estado de shock. Tras el abuso, ambos hombres se retiraron sin sustraer objetos de la vivienda.
La investigación apunta a un abuso planificado aprovechando la vulnerabilidad de la mujer y la falsa apariencia de personal sanitario. El hecho es investigado ahora como abuso sexual simple en contexto de vulnerabilidad, mientras la víctima permanece bajo asistencia médica y psicológica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí