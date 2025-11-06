La esquina de los choques en City Bell: dos accidentes en un día y un Vento colgado en una zanja

Segundo choque del día en la intersección de calle 460 y 26, City Bell, a metros del Country de Estudiantes. Los vecinos, cansados, reclaman reductores de velocidad.

Según revelaron testigos a Diario EL DIA, se trata del segundo accidente en la jornada de este jueves en dicha esquina. En esta ocasión, los involucrados son un Volkswagen Vento y un Toyota Etios.

Ninguno de los conductores resultó herido. Sin embargo, los vehículos no corrieron la misma suerte: el Etios quedó con la parte delantera destrozada y el Vento, incrustado de trompa en una zanja.

“Solicitamos reductores de velocidad y seguridad pero miran al costado cada vez que reclamamos”, aseguraron los frentistas de Quintas de Alvear.