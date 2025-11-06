Vecinos atraparon a una pareja que sustraía los caños de medidores de gas en un barrio de La Plata

Una nueva situación de inseguridad encendió las alarmas en Tolosa. Esta vez, los protagonistas fueron dos personas que intentaron sustraer los caños de los medidores de gas de una cuadra de la calle 522 entre 5 y 6, cuando residentes los sorprendieron en plena acción y lograron impedir el robo.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche. Según relataron los vecinos, los sujetos trabajaban con rapidez, manipulaban las conexiones de los medidores y fueron observados por quienes viven en el domicilio contiguo. Al advertir la presencia de testigos, huyeron del lugar, aunque la Policía llegó al sitio y demoró a ambos implicados para su identificación. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes, los sospechosos recuperaron la libertad poco después.

Los robos de piezas de medidores constituyen un problema creciente en La Plata y alrededores, con denuncias reiteradas que apuntan al comercio ilícito de estas piezas -muchas veces vendidas como chatarra- y al riesgo latente de fugas o explosiones.

Frente a este intento frustrado de robo, los vecinos de la zona exigieron a las autoridades municipales y policiales “patrullajes inmediatos, cámaras funcionando y presencia de guardia urbana” para evitar que el barrio se transforme en objetivo permanente de delincuentes especializados en sustraer componentes domiciliarios.