Policiales

En pleno centro de La Plata: se metió a robar en un edificio, cayó a un patio y no se mató de milagro

6 de Noviembre de 2025 | 19:34

Un hecho insólito que se registró días atrás en la cuadra de la calle 6 entre 48 y 49 y conmocionó a los vecinos del centro platense. Un hombre, identificado como un sujeto en actitud sospechosa, terminó gravemente herido tras caer al patio de una vivienda desde un considerable altura. Según fuentes policiales, el individuo sería un delincuente que se encontraba merodeando el lugar.

El incidente se desencadenó cuando la propietaria del inmueble, una mujer de 69 años, escuchó un fuerte golpe proveniente del fondo de su casa. Al salir al patio, se encontró con el hombre tendido en el suelo, consciente, sangrando y pidiendo auxilio para que llamaran a su esposa. Mientras tanto los agentes del Comando de Patrullas acudieron al lugar junto al SAME. El herido fue trasladado de urgencia al hospital, donde se diagnosticó una fractura de pelvis y politraumatismos. No obstante, según el parte médico, no corre riesgo de vida.

Según las primeras averiguaciones, la vivienda se encuentra rodeada de medianeras de entre 8 y 10 metros de altura que comunican con edificios linderos. Aparentemente el individuo habría accedido a uno de los techos, sufrió una caída y se precipitó al patio de la casa. La policía inspeccionó las propiedades colindantes y constató que *no hubo robo ni ingreso forzado* al inmueble.

La causa quedó radicada en la *UFI N.º 17, con intervención del **Juzgado de Garantías N.º 5*, que ya ordenaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho y verificar si existió intento de ilícito.

El episodio generó gran inquietud entre los vecinos, que reclamaron mayor patrullaje en la zona y mayor control sobre los accesos a los techos de edificios para prevenir nuevos incidentes.

