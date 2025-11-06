Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
Patricia Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
La ministra de Seguridad asumirá la conducción del bloque oficialista en la Cámara Alta a partir del 10 de diciembre. Su tarea será articular los consensos necesarios para aprobar las principales reformas del Gobierno
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue designada como presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), según confirmó la propia funcionaria a través de sus redes sociales. Agradeció al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza para encabezar el espacio oficialista en la Cámara Alta.
“Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, escribió Bullrich.
La actual titular de Seguridad asumirá el cargo el 10 de diciembre, cuando comenzará a conducir un bloque compuesto por 20 senadores. Su principal desafío será construir acuerdos parlamentarios en torno a proyectos considerados estratégicos por el Gobierno, como el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria, que el Ejecutivo planea enviar durante las sesiones extraordinarias.
El actual presidente del bloque, Ezequiel Atauche, confirmó la noticia y expresó su respaldo a la designación. “Ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”, señaló.
A través de su cuenta en X, el senador jujeño destacó el recorrido del espacio oficialista: “Hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”, escribió.
Por último, Atauche sostuvo que la flamante senadora electa “será una pieza fundamental del nuevo Congreso” y dijo confiar en su liderazgo para enfrentar “las transformaciones que se vienen”.
