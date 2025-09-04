Megaoperativo contra la pedofilia en La Plata

Hubo 19 allanamientos y dos detenidos en La Plata / EL DIA

En las últimas horas se llevó a cabo una nueva fase del operativo Prisma, destinado a combatir delitos de abuso sexual infantil en red, pedofilia y grooming. La acción se desarrolló en distintos puntos de la ciudad y estuvo coordinada por los fiscales Hugo Teson y Cecilia Corfield, junto a la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Durante el procedimiento se allanaron 19 domicilios, lo que permitió la detención de dos personas, la identificación de otras 15 y el secuestro de gran cantidad de material informático, entre teléfonos, computadoras, discos rígidos, tablets y notebooks. Todo este material será analizado para avanzar en la investigación.

Desde la Fiscalía destacaron que el objetivo de estas operaciones va más allá de perseguir a quienes producen y distribuyen contenido de abuso sexual infantil: también buscan detectar tempranamente a posibles víctimas y prevenir estos delitos.

En paralelo, el Municipio continúa con programas de formación para operadores y operadoras en Centros de Atención Vecinal, Servicios Locales, Unidades de Primeros Auxilios y escuelas.