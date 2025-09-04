A punta de pistola, someten a una abuela y le roban

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Un brutal asalto se registró durante la madrugada del miércoles en una vivienda de calle 62 entre 140 y 141, donde una jubilada de 62 años vivió minutos de terror y espanto al ser sorprendida mientras dormía. Eran alrededor de las 3.20 de la mañana cuando dos hombres armados irrumpieron en la casa tras forzar una ventana.
Los delincuentes estaban vestidos con ropa de color negro y con el rostro cubierto. Apenas entraron, se dirigieron hacia la habitación y redujeron a la víctima mediante golpes en la cabeza y el rostro. La mujer, que acababa de despertar sobresaltada, quedó herida, aturdida y con un arma apuntándole a la cabeza. La violencia fue aplicada sin piedad. Ni siquiera le dieron la oportunidad de reaccionar ni pedir ayuda.
Con la jubilada inmovilizada y en estado de nerviosismo, los ladrones recorrieron cada rincón de la vivienda. Revisaron muebles, cajones y distintos sectores hasta hallar dinero en efectivo, anillos de oro y otros objetos de la intimidad de la abuela. Mientras tanto, la víctima permanecía paralizada por el miedo, sin poder hacer nada frente al despliegue de los agresores que actuaron con rapidez y coordinación.
Una vez con el botín en su poder, los delincuentes escaparon de la vivienda sin que hasta el momento se conozca la ruta de fuga. Los primeros relevamientos de cámaras de seguridad en la zona arrojaron resultados negativos, lo que dificulta la identificación de los responsables. Tampoco se pudieron obtener descripciones físicas detalladas de los asaltantes más allá de su vestimenta oscura y el uso de coberturas en el rostro.
La mujer sufrió lesiones en el rostro y un fuerte estado de shock, por lo que tuvo que ser asistida tras el ataque.
