Absuelven a un hombre tras cuatro años preso por una denuncia falsa

Tras permanecer detenido durante cuatro años acusado de abusar sexualmente de sus hijas, Ezequiel Ríos recuperó finalmente la libertad, luego de que se comprobara que la denuncia en su contra era falsa. El caso, que generó conmoción en la ciudad y repercusión mediática, quedó desestimado por la Justicia después de que se confirmara que no existían pruebas que incriminaran al hombre y que las menores habrían sido influenciadas por su madre para presentar declaraciones en su contra.

Fuentes judiciales informaron que el proceso se derrumbó durante el debate oral, realizado en el Fuero Penal de 8 entre 56 y 57, cuando la fiscal del juicio, Leyla Aguilar, desistió de la acusación. Aguilar explicó ante los jueces que “las pericias psicológicas al imputado dieron bien y a la denunciante mal”, lo que evidenció la falta de consistencia en los alegatos iniciales. Además, agregó que “los informes sostienen que las menores fueron influenciadas en su discurso por la madre para declarar contra el padre”, subrayando la manipulación que había afectado la veracidad del caso.

Los estudios médicos realizados a las niñas también resultaron concluyentes: no presentaban lesiones compatibles con abusos sexuales y sus relatos contenían contradicciones frente a los elementos científicos recogidos durante la investigación. Estas pruebas reforzaron la hipótesis de que la acusación había sido fabricada o inducida por terceros, y no existía evidencia objetiva que señalara responsabilidad de Ríos.

Ríos había sido detenido el 10 de mayo de 2021, a raíz de la denuncia presentada por su ex esposa, Roxana Mercedes Jaimes. Desde 2018, el hombre no podía tener contacto con sus hijas por disposición del Juzgado de Familia N° 5, una situación que prolongó la separación familiar durante años y que afectó de manera profunda la dinámica familiar y la vida cotidiana del imputado.

El abogado defensor, Matías Pietra Sanz, cuestionó duramente la investigación inicial y señaló que “el fiscal ocultó pruebas y elevó a juicio una investigación mal hecha y sin elementos. Vamos a ir contra la denunciante y contra los funcionarios judiciales que impulsaron esta causa”. Según el letrado, se buscará responsabilizar a quienes promovieron la causa sin contar con pruebas sólidas, además de avanzar con una denuncia por falsa denuncia contra la madre de las niñas.

Finalmente, los jueces del Tribunal Oral y Criminal N° 3 de La Plata -Andrés Vitali, Eduardo Domenech y Santiago Paolini- convalidaron la postura de la fiscal y ordenaron archivar el expediente, poniendo fin al proceso penal que mantuvo a Ríos privado de libertad durante cuatro años.

El caso también puso bajo la lupa la situación de Jaimes. Un informe pericial reveló que la mujer presenta una estructura de personalidad de base psicótica, con pérdida de contacto con la realidad, interpretaciones delirantes y episodios alucinatorios, factores que pudieron haber influido directamente en el relato de sus hijas. “La psiquis de Jaimes se encuentra ampliamente comprometida, es una mente alterada que puede psicotizar a los hijos”, indicaron los especialistas en el documento judicial.

En contraste, la evaluación psicológica de Ríos arrojó resultados opuestos: “No se corresponde con una estructura perversa ni psicopática, ni presenta deterioro cognitivo ni debilidad mental”, aseguraron los peritos, reforzando que se trataba de un hombre con capacidad plena de discernimiento y sin características de personalidad que lo vincularan con la conducta que se le imputaba.

Durante el debate, la denunciante no asistió y se encuentra actualmente en Santiago del Estero junto a sus hijas, lo que la defensa interpreta como una fuga para evitar enfrentar el proceso. “Haremos todo lo posible por revincular a Ríos con sus hijas y reparar el daño causado durante estos años”, aseguró Pietra. La prioridad de la defensa, según explicó, será reconstruir el vínculo paterno-filial que fue interrumpido y garantizar que el hombre pueda retomar su rol de padre.

El proceso deja un antecedente importante sobre cómo las denuncias falsas, combinadas con la manipulación de menores y fallas en la investigación, pueden generar consecuencias graves en la vida de las víctimas inocentes del sistema.