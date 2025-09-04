Defendió a su novia de un delincuente y lo mató

“Ir a trabajar y que te maten”: la autopsia reveló el brutal final de Soria, el hombre muerto tras un ataque motochorro
Ocurrió en Morón. El ladrón los había amenazado para exigirles sus celulares. Lo asesinó con el mismo cuchillo que tenía el agresor
Un ladrón de 23 años murió luego de ser apuñalado durante un intento de robo en la zona sur del partido bonaerense de Morón. El hecho se registró en las últimas horas en la Plaza del Ombú, donde una pareja de adolescentes se encontraba sentada en un banco. Según la reconstrucción del episodio, el agresor se acercó con un cuchillo y amenazó a la joven para exigirle sus teléfonos celulares.
Durante la confrontación, el joven de 18 años que acompañaba a la chica forcejeó con el delincuente, quien lo atacó con el arma blanca provocándole cortes en la mano y el brazo. Sin embargo, el adolescente logró arrebatarle el cuchillo y en medio de la lucha asestó al menos una puñalada en el tórax del atacante. El cuchillo, que había sido utilizado por el agresor en el intento de robo, cayó al suelo durante el forcejeo y fue entregado posteriormente en la comisaría por el joven.
Tras el ataque, personal de la comisaría 4ª encontró al agresor tendido sobre el pasto con signos vitales y lo trasladó al Hospital René Favaloro, ubicado en Rafael Castillo. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció en ese centro de salud. Según indicaron las fuentes judiciales, al menos una puñalada impactó en el tórax, aunque la confirmación exacta dependerá de los resultados de la autopsia que ordenó la UFI Nº 2 de Morón.
El caso se caratuló como “robo con arma en grado de tentativa y homicidio” y está a cargo del fiscal Capello, quien ordenó la autopsia, la recolección de testimonios y otras diligencias para avanzar en la investigación. Hasta el momento, el joven de 18 años que defendió a su novia no fue detenido ni se le tomó declaración testimonial, ya que la actuación se enmarca en la legítima defensa frente a un ataque armado.
