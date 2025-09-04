Colapinto vuelve a Monza y mañana pone primera en el Gran Prix de Italia: horarios y dónde verlo

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Monza.
La decimosexta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autódromo Nacional de Monza.
Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
-Viernes 7 de septiembre
Práctica Libre 1: 8:30
Práctica Libre 2: 12:00
-Sábado 8 de septiembre
Práctica Libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
-Domingo 9 de septiembre
Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
23 de marzo: GP de China (Shanghai)
6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
4 de mayo: GP de Miami
18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
25 de mayo: GP de Mónaco
1 de junio: GP de España (Barcelona)
15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
5 de octubre: GP de Singapur
19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
26 de octubre: GP de México
9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
22 de noviembre: GP de Las Vegas
30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
