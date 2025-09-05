Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante

el coliseo tuvo un marco imponente, con actuaciones de grupos de baile de las colectividades / mlp

En el marco del Día del Inmigrante, que se conmemora cada 4 de septiembre, La Plata celebró una jornada de reconocimiento a representantes de diversas colectividades por su aporte a la integración social y cultural de la Ciudad.

Durante el acto, en el Coliseo Podestá, la Municipalidad homenajeó al Club Germano de La Plata en representación de la comunidad alemana y a la Colectividad Armenia de la región capital. La colectividad boliviana recibió un reconocimiento a través de instituciones, como la Asociación de Fraternidades Virgen de Copacabana y la Fundación Cultural Virgen de Urkupiña.

También fueron distinguidas la Asociación Civil Patria Brasil por la comunidad brasileña, el Centro Cultural Víctor Jara y el Centro Cultural Violeta Parra por la comunidad chilena, y la Colectividad Colombiana de La Plata, Berisso y Ensenada.

El reconocimiento se extendió a la Asociación Croatas Raíces Istrianas, a la Colectividad Ecuatoriana de La Plata, y a las instituciones españolas, Centro de Islas Canarias, Centro Aragonés y Centro de Descendientes Castilla y León.

Asimismo, fueron homenajeados el Círculo Francés mutual y cultural de La Plata, la Comunidad Judía Amia La Plata, el Centro Molisano Sant Elia de Italia, la Sociedad Libanesa de La Plata, la Asociación de Inmigrantes Paraguayos en La Plata (AIPALP), la Academia de Marinera Norteña “Así Baila mi Perú”, el Centro de Dominicanos de La Plata, la Asociación Siriana Ortodoxa de Beneficencia, el grupo uruguayo Garra Charrúa, el Centro Basko Euzko Etxea y la Asociación Venezolana de La Plata.

El evento contó con la presencia del intendente Julio Alak; los cónsules Omar Fonseca (Paraguay), Iván Rodríguez (Perú), Lilian Alfaro (Uruguay), Alejandro Luccheli (Francia), Cristian Foyth (España) y Lidia Patty Mullisaca (Bolivia), además del jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, entre otras autoridades.

Los reconocimientos

Alemania: Gabriela Eugenia Martinez – Club Germano de La Plata

Armenia: Atur Arushanyan – Colectividad Armenia Región Capital de la Provincia de Buenos Aires.

Bolivia: Felipa Gimenez – AFUVIC Asociación de Fraternidades Virgen de Copacabana La Plata; Ana María Rocha de Rojas – Colectividad Boliviana; Adrián Terceros Panozo – Fundación Cultural Virgen de Urkupiña; Sara Mendoza Martinez – Pluralismo Latinoamericano; Edwin Mayta – Asociación Civil Colectividad Angela Virgen de Urkupiña La Plata; (sin nombre consignado) – Asociación Bolivia Unida; Félix Lamas Rojas – Colectividad Boliviana La Plata.

Brasil: Marya Clara Costa Dario – Asociación Civil “Patria Brasil”.

Chile: Norma Garrido “La Chile” – Centro Cultural “Víctor Jara”; Natalia Cardenas – Centro Cultural “Violeta Parra”.

Colombia: Milena Sandra Hernández – Colectividad Colombiana La Plata, Berisso y Ensenada.

Croacia: Graciela Matkovic – Asociación Croatas Raíces Istrianas (La Plata, Berisso y Ensenada).

Ecuador: Jeremy Damián Pillalazo Garzón – Colectividad Ecuatoriana de La Plata.

España: Héctor Osvaldo Quiros – Centro de Islas Canarias; Aristian Ian Foyth Trachsler – Centro Aragonés; María Elena Ruiz de la Fuente – Centro de Descendientes Castilla y León; Patricia Raquel Corrales Laguarda – Centro Asturiano de La Plata; Manuel Torres Arazcuñaga – Círculo Andaluz La Plata; Haydee Piñeiro Freire – Centro Gallego de La Plata.

Francia: Nelly Lestrade (post mortem, recibe Graciela Heguy) – Círculo Francés Mutual y Cultural de La Plata.

Israel: Roberto Reichman – Comunidad Judía AMIA La Plata.

Italia: Clara A. Cunsolo – Centro Molisano Sant Elia; Laura Marino – Círculo Calabrés; Cristina Forte – Círculo Laziale de La Plata; Rosana Mirian Dicrocce – Círculo Lígure; Luis Emilio Mostaccio – Círculo Siciliano de La Plata; Blanca Blasetti – Asociación Abruzzesa Ensenada; Matte Antonio Simone – Associazione per la Diffusione della Cultura Italiana; Angela Francesca Simiele – Círculo Campano de La Plata; Rocco Curcio – Círculo Lucano de La Plata, Berisso y Ensenada; Maria Catalina Ruggeri – Círculo Toscano; Maria Concepción Matei – Círculo Trentino; Osvaldo Pisano – Centro Cultural Bivongesi; Vanina Cochirale – Círculo Sardo Antonio Segni de La Plata; Juan Francisco Terraccino – UNITA (Unión de Inmigrantes Italiano Argentino); Susana Caputo – SOIE (Sociedad Obrera Italiana de Ensenada); Mariana Motetti – Círculo Pugliese; Nazareno Fanelli – Hospital Italiano; Mario Ciabattoni – Círculo Marchigiano; Meiorin Mario Ion – Familia Friulana.

Líbano: Pablo Elias Gulayin – Sociedad Libanesa de La Plata.

Paraguay: Bernardino Gonzalez – AIPALP (Asociación de Inmigrantes Paraguayos en La Plata); Fidelina Baez – Casita Azul de San Jorge; Marisa Recalde – Centro Cultural Paraguayo Ña Ne Reta; Josefina Bogado – Centro Ebenezer; Maria Estela Gonzalez – Centro Paraguayo La Plata; Tomasa Vasquez Penayo – Asociación Civil “Garra Guaraní”; Darla Melgarejo – Grupo de Danzas Paraguayas “Neike Jeroky”; Fedelina Montiel Fleitas – Centro Cultural At’y Guasu Ñande Japahape.

Perú: Soraya Antonella Ocas Meléndez – Academia de Marinera Norteña “Así Baila mi Perú”; Kelly Maribel Ramirez Fernandez – Centro Cultural 28 de Julio; Anita Virginia Perez Rodriguez – Círculo de Residentes Peruanos de La Plata; Encarnación Gonzalez Perez – Asociación Civil Colectividad Cusqueña; Rosario Chillitupa Gutierrez – Despertar Latino; Luz Maria Llovera Cachay – Institución Cultural, Deportiva y Social “Peruana Argentina”; Milthon Amezquita – Asociación Civil “Por Amor a Vos”; Tania Miluska Limaymanta Cipriano – Asociación Cultural “Wwancas Indomables”; Isabel Alva de Jara – Institución Club Libertad Filial La Plata; Jose Antonio Mesia Gotto – Hermandad Virgen de la Puerta; Luis Villa Nina – Asociación Civil Cultural “Kanchary Wayna”; Azucena Bruno Mejia – Red de Migrantes Latinoamericanos; Daiana Sabrina Rivero – Taller de Danzas Latinoamericanas; Elva María Aquino Cotera – Asociación Damas Peruanas; Jose Albino Napa – Institución Chincha; Korina Gladys Mesia Gotto – Asociación Peruana Jauja; República Dominicana; Santa Ferreyra Lara – Centro Dominicanos de La Plata.

Siria: Sabina Uslucan de Gulayin – Asociación Siriana Ortodoxa de Beneficencia; Atallah Bitar – Asociación Siriana Ortodoxa.

Uruguay: Gustavo Rubens Esposito Vidal – Garra Charrúa; Carlos Gustavo Pose Ramirez – Consejo Consultivo China Zorrilla; País Vasco; Beatriz Esther Aramayo – Centro Basko Euzco Etxea.

Venezuela:; Claudia Andrade – Asociación Venezolana de La Plata.