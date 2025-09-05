Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Euge Quevedo se hartó de las críticas por cómo cantó el Himno y salió con todo a responder

La cordobesa emocionó a algunos con su versión a capella, pero también fue muy cuestionada por otros en redes. “Es fácil criticar desde el sillón”, retrucó

Euge Quevedo se hartó de las críticas por cómo cantó el Himno y salió con todo a responder
5 de Septiembre de 2025 | 19:23

La despedida de Lionel Messi en el Monumental lo tenía todo: goles, ovaciones y lágrimas. Pero en medio de tanta emoción, una voz se robó los titulares: la de Euge Quevedo. La cordobesa de 33 años entonó el himno nacional a capella y en cuestión de minutos pasó de ser “la voz de la patria” a tendencia absoluta en redes sociales.

 

 

En la cancha, las tribunas la escucharon con respeto. En Twitter y en Instagram, en cambio, ardieron los comentarios: algunos la aplaudieron por su valentía, otros la criticaron con dureza. “Parece karaoke de sábado a la noche”, disparó un usuario. “Me emocionó hasta las lágrimas, gracias Euge”, escribió otra fan.

La propia Quevedo recogió el guante y habló sin filtro. Confesó que los nervios casi la vencen: “Me paré ahí y pensé: ‘¿qué hago acá?’. Sentí una presión en el pecho y en la garganta. Fue un desafío gigante”. Y no dudó en contestar a quienes la cuestionaron: “Es superfácil pararse como espectador y opinar. Pero detrás hay un ser humano con angustia, con estrés. Es fácil criticar tomando mate desde tu casa. Hay que estar ahí”.

También aclaró que su estilo no iba a cambiar para agradar a todos: “Supongo que esperaban una versión lírica… pero yo canto popular. Me preparé lo mejor posible, aunque mi estilo siempre va a estar”.

¿Le tembló la voz? Ella misma lo admitió con frescura: “Mi miedo era largarme a llorar y ahí sí la arruinaba. Canté en un estado de shock, como por inercia”.

Lejos de arrepentirse, Euge cerró con un mensaje de orgullo y autoestima: “Me gusta haber tenido el coraje de pararme y hacerlo. Estoy muy orgullosa de haber cantado mi himno, que lo amo y lo respeto con el alma”.

Así, en la noche en que todos miraban a Messi, la cordobesa se llevó su propio capítulo de farándula: amada y cuestionada, pero jamás ignorada.
 

