Euge Quevedo se hartó de las críticas por cómo cantó el Himno y salió con todo a responder

La cordobesa emocionó a algunos con su versión a capella, pero también fue muy cuestionada por otros en redes. “Es fácil criticar desde el sillón”, retrucó
La despedida de Lionel Messi en el Monumental lo tenía todo: goles, ovaciones y lágrimas. Pero en medio de tanta emoción, una voz se robó los titulares: la de Euge Quevedo. La cordobesa de 33 años entonó el himno nacional a capella y en cuestión de minutos pasó de ser “la voz de la patria” a tendencia absoluta en redes sociales.
Porque interpretó el himno antes del partido de la Selección Argentina contra Venezuela pic.twitter.com/t4uWVzm4A9— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 4, 2025
En la cancha, las tribunas la escucharon con respeto. En Twitter y en Instagram, en cambio, ardieron los comentarios: algunos la aplaudieron por su valentía, otros la criticaron con dureza. “Parece karaoke de sábado a la noche”, disparó un usuario. “Me emocionó hasta las lágrimas, gracias Euge”, escribió otra fan.
La propia Quevedo recogió el guante y habló sin filtro. Confesó que los nervios casi la vencen: “Me paré ahí y pensé: ‘¿qué hago acá?’. Sentí una presión en el pecho y en la garganta. Fue un desafío gigante”. Y no dudó en contestar a quienes la cuestionaron: “Es superfácil pararse como espectador y opinar. Pero detrás hay un ser humano con angustia, con estrés. Es fácil criticar tomando mate desde tu casa. Hay que estar ahí”.
También aclaró que su estilo no iba a cambiar para agradar a todos: “Supongo que esperaban una versión lírica… pero yo canto popular. Me preparé lo mejor posible, aunque mi estilo siempre va a estar”.
¿Le tembló la voz? Ella misma lo admitió con frescura: “Mi miedo era largarme a llorar y ahí sí la arruinaba. Canté en un estado de shock, como por inercia”.
Lejos de arrepentirse, Euge cerró con un mensaje de orgullo y autoestima: “Me gusta haber tenido el coraje de pararme y hacerlo. Estoy muy orgullosa de haber cantado mi himno, que lo amo y lo respeto con el alma”.
Así, en la noche en que todos miraban a Messi, la cordobesa se llevó su propio capítulo de farándula: amada y cuestionada, pero jamás ignorada.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
