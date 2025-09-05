La insólita propuesta que le hizo un exnovio a Marcela Tauro: “Hacía 30 años que no lo veía”

Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte
En medio de un debate radial sobre fertilidad y donaciones, la periodista sorprendió al contar que un antiguo amor la llamó después de tres décadas para pedirle tener un hijo. La anécdota descolocó a sus compañeros y dejó el estudio entre risas, bromas y asombro
La periodista Marcela Tauro, siempre frontal y sin filtro, dejó a todos con la boca abierta en plena transmisión radial cuando contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio… ¡después de tres décadas sin cruzarse!
“Un ex me llamó para decirme si no quería tener un hijo con él. Hacía 30 años que no me veía. No era normal. Yo ya tenía mi hijo”, reveló Tauro, entre risas nerviosas y caras de sorpresa de sus compañeros de mesa.
El clima de la charla, que arrancó con un debate sobre laboratorios que recolectan orina femenina para producir anticonceptivos y tratamientos de fertilización, terminó virando hacia el costado más íntimo y picante de la vida sentimental de la periodista.
Santiago del Moro había abierto la conversación contando que las mujeres que donan orina para esos procesos no reciben ninguna compensación económica. Tauro no dudó en opinar: “¡Tendrían que pagarles!”.
El debate se encendió, se comparó con los bancos de esperma y hasta Gonzalo Sorbo, cronista de América, se animó a contar su propia anécdota: “Una vez, de vacaciones, me ofrecieron 10 mil dólares para donar. Pero no me convenció”, lanzó, entre carcajadas.
En ese ida y vuelta, la bomba de Tauro eclipsó todo lo demás. Su revelación sobre el ex que apareció del pasado para pedirle un hijo dejó al aire cargado de bromas, memes y comentarios incrédulos.
Más allá de la anécdota insólita, Marcela también suele hablar con emoción de la relación con su hijo, Juan Cruz, que ya tiene 19 años. El día de su cumpleaños, la periodista recordó en vivo el duro momento que vivió en el parto, cuando enfrentó el síndrome HELLP, una complicación que puso en riesgo sus vidas.
“Es un caso en un millón y me tocó a mí. Nos podían haber perdido a los dos. Estuvo internado 45 días y yo también tuve que pelearla. Hoy, verlo independiente y siguiendo su camino es lo más grande que me pasó”, confesó Tauro con lágrimas en los ojos.
Con su estilo directo y sin vueltas, Tauro pasa del chisme al momento íntimo sin escalas, logrando lo que mejor sabe hacer: atrapar a la audiencia con historias que son tan insólitas como conmovedoras.
