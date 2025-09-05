Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cambiaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será y qué monto extra corresponde cobrar

Por ley, se celebra el 26 de septiembre. Pero hubo un cambio acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS

Cambiaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será y qué monto extra corresponde cobrar
5 de Septiembre de 2025 | 20:34

Escuchar esta nota

La celebración oficial del Día del Empleado de Comercio pasó del 26 de septiembre al 29 del mismo mes, a raíz de un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras del sector.

El convenio, que modificó así la fecha establecida en la ley 26.541, respeta todos los alcances legales de un feriado nacional para los trabajadores mercantiles.

¿Qué monto extra corresponde cobrar por el Día del Empleado de Comercio?

Si bien los comercios no están obligados a cerrar, los empleados tienen el derecho a optar por no prestar servicios, manteniendo su remuneración habitual, o a trabajar con un recargo del 100% sobre su salario para jornada ordinaria, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El monto extra está así relacionado con el sueldo percibido.


 

